Son dakika… AKP’de istifalar arttı: Yanılmışız, Allah affetsin

ESKİ VEKİLLER: AKP'nin ihraç istemiyle disipline sevk etmesinden sonra Ahmet Davutoğlu ile birlikte Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı geçen istifa etti. Bu 4 istifadan sonra eski vekiller de Davutoğlu'na destek vererek ayrıldı. Feramuz Üstün (Gümüşhane), İbrahim Turhan (İzmir), Cemalettin Kani Torun (Bursa) Ömer Ünal (Konya) ve Cesim Gökçe (Ağrı) istifalarını açıkladılar. Bu sayının önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.

İL BAŞKANI, TEŞKİLAT YÖNETİCİLERİ: E-devlet üzerinden istifasını yapan birçok yönetici, sosyal medya hesabı üzerinden ayrılık haberini paylaştılar. Onlardan bazıları şöyle;

Aydın Altaç (Diyarbakır eski il başkanı), Abdurrahman Dimez ve Seyfettin Bilen (Adıyaman eski il başkanları), Namık Ergün (Muş eski il başkanı), Ahmed Akçay (Tekirdağ eski il başkanı), Diyadin Uçar (Batman eski il başkanı), Kemal Atmaca (Ağrı eski il başkanı) Abdullah Yeşil (Şanlıurfa parti kurucusu), Dalyan Karadaş (Diyarbakır Büyükşehir adayı), Cihan Öztunç (İstanbul eski il başkan yardımcısı), Enver Sedat Çakıroğlu (Ümraniye eski ilçe başkanı).

“RABBİM AFFETSİN…”

AKP'den ayrılan bazı isimlerin ‘gerekçeleri' şöyle;

Emin Özden: İki dönem belde başkanı bir dönem meclis üyeliği yaptığım eski adı AK Parti olan partimden geçen hafta istifa etmiştim. Allah bir daha 1994'de oğluma ismini verecek kadar politik bir faniyi şaşırtıp sevdirmesin. Yanılmışız rabbim affetsin.

Abdullah Yeşil: Kurucu üyesi ve milletvekili adayı olarak AK Parti'nin kuruluş felsefesinden ayrılması, Doğu Perinçek ve Devlet Bahçeli'yi refik olarak seçmesinden dolayı bugün itibariyle istifa ettim.

Aynur Algül: Kuruluş ilkelerimiz olan, istişare, adalet, liyakat, kapsayıcılık ve daha birçok unsurun zedelenmesi nedeniyle çatısı altında siyaset yapma imkanı kalmadığından AK Parti'den istifa ediyorum.

Abdurrahman Dimez: 2007-20012 arası belediye meclis üyeliği, 2012-2014 merkez ilçe başkanlığı, 2016-2017 il başkanlığı yaptığım AK Partiden istifa ettim.

Tarık Güneş: Kuruluş ilkelerinden ayrılıp, biz diye çıktığımız yolda birlik beraberliği yitirip bencillik ile yoluna devam eden kadroların üstün olduğu AK Parti'den gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunmaktayım.

Yavuz Değirmenci: İlk başladığım noktadayım. Kuruluşundan bu yana bedenimle ve ruhumla bünyesinde yer aldığım, sıradan bir parti olmanın ötesinde büyük bir dava olarak telakki ettiğim, ancak artık misyonunu kaybeden AK Parti'den istifa ediyorum.