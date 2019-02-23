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Son dakika… İstanbul’da sağanak yağış gece yarısı başladı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan gelen uyarıların ardından sağanak yağış İstanbul'da etkili olmaya başladı.

07:05 -
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Son dakika… İstanbul’da sağanak yağış gece yarısı başladı!

İstanbul’da gece saatlerinden itibaren başlayan ve gece boyunca devam eden sağanak, sabaha karşı da etkili olmaya devam ediyor.

Hemen hemen megakentin tamamında görülen yağış, yer yer şiddetli sağanağa dönüyor. Yağışla birlikte rüzgâr da etkili oluyor. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşarken, bazı kişiler de yağmurluk ve şemsiye ile yağmurdan korunmaya çalışıyor.

Fotoğraf: İHA

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), kar küreme ve yol temizleme araçları da kar ve sağanağa karşı hazır bekletiliyor.

Meteoroloji tahminlerine göre, sağanakla birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesi ve sağanağın gün içerisinde yerini kar yağışına bırakması bekleniyor. DHA

Fotoğraf: DHA

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Son güncelleme: android-time 07:08 23.02.2019
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