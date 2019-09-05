Son dakika… İşte Yenikapı’daki kiralık araçların İstanbul’a 2019 yılı maliyeti

Yerel seçim sürecinde İstanbul'da en çok tartışılan konu İBB'deki israf düzeni oldu. İsrafın en önemli kalemleri arasında da kiralık araçlar bulunuyordu. Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyası sürecinde İBB'de 643 yöneticiye bin 717 makam aracı, İSKİ'de 124 yöneticiye 874 makam aracı, İETT'de 48 yöneticiye 150 makam aracı düştüğünü açıklayarak ihtiyaç dışı araçlarda tasarrufa gidildiğinde yılda 120 milyon TL tasarruf edilebileceğini vurgulamıştı. Daha sonra açıklanan İBB'nin 2018 yılı performans raporunda; 93'ü resmi, 1717'si kiralık olmak üzere toplam 1810 adet binek araç yer almıştı.

“O KİRA İLE ARACI SATIN ALIRSINIZ”

İmamoğlu, 23 Haziran'da yenilenen seçim sonrasında göreve gelince kiralık araçlarla ilgili çarpıcı açıklamalarına devam etmiş ve “Araçta mı tasarruf yapmamız gerekiyor yapacağız. Yarıya mı indirmemiz gerekiyor indireceğiz. Bazı tespitlerimiz var 13 ay ödediğiniz kira ile aslında o aracı satın alabiliyorsunuz” demişti.

İHALE AKP DÖNEMİNDE YAPILDI

Kiralık araç sayıları ve ödenen ücretler tartışılırken resmi veriler, 2019 yılı için İBB'nin kiralık araç sayısı ve kiralama bedelini net bir şekilde ortaya koydu. İBB Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, AKP yönetimi görevdeyken 20 Aralık 2018 tarihinde 2019 yılı için 559 sürücü çalıştırmak ve 2 bin 432 araç kiralamak üzere ihaleye çıktı. İhale 138 milyon 757 bin 501 lira karşılığında Platform Turizm Taşımacılık Şirketi'ne verildi. İhalenin tek katılımcısı olan şirket ile 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 arasına kapsayan sözleşme imzalandı. Platform Turizm, Albayraklar Holding Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak’ın damadı Adem Altunsoy’un şirketi. Şirket, 2018 yılında da İBB'nin 450 sürücü çalıştırılması ve 2 bin 155 araç kiralanması için açılan ihaleyi 101 milyon 993 bin TL'ye almıştı.

BİNEK ARAÇ SAYISI 1571'E ÇIKIYOR

2019 yılı için yapılan ihalenin şartnamesine göre kiralanan 2 bin 432 aracın bin 179'u binek araç. Bu araçlara kiralanan 392 adet doblo araç da eklendiğinde binek araç olarak kullanılacak araç sayısı 1571'e çıkıyor.