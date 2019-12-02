Son dakika… Selahattin Demirtaş cezaevinde fenalaştı

Edirne F Tipi Cezaevinde tutulan Selahattin Demirtaş’ın kardeşi Aygül Demirtaş’ın duyurduğu olayı Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş da teyit etti. Geçtiğimiz hafta salı günü yaşanan olayda Demirtaş fenalaşarak bilinci kapalı bir şekilde hücresinde bulundu. İlk müdahalenin ardından acilde Demirtaş’ın EKG’si çekilerek kapsamlı müdahale ve tedavi için kliniğe sevki istendi. Aradan geçen sürede Demirtaş’ın hastaneye sevk işlemi için henüz bir gelişme yaşanmadığı öğrenildi.

İşte Aygül Demirtaş’ın konuyla ilgili attığı tweet’leri:

“1- 26 Kasım Salı günü 05.30 sıralarında müvekkilimiz ve ağabeyim Selahattin Demirtaş'ın, göğüs sıkışması ve nefes alamaması nedeniyle bilinci kapanmıştır. Uzun süre bilinci kapalı şekilde hücresindeyken kendisine ilk müdahaleyi, hücre arkadaşı Sn Abdullah Zeydan yapmıştır.

2- Sonrasında ambulans çağrılmış, kendisine sadece EKG yapılmıştır. Müvekkilimiz acil servis yerine, kapsamlı bir müdahale ve tedavi için kliniğe sevkini talep etmiştir.

3- Cezaevi doktoru da Demirtaş'ın kardiyoloji, nöroloji ve gastroenteroloji olmak üzere üç ayrı bölüme sevk edilmesini istemiştir. Biz de avukatları olarak cezaevi idaresiyle yaptığımız görüşmede derhal hastaneye sevkini talep ettik.

4- Ancak Demirtaş, aradan 7 gün geçmesine rağmen hastaneye sevk edilmemiştir. Böylesi hayati önemdeki bir sağlık sorununa rağmen hastaneye sevk edilmemesi, açıkça hayati risk altında tutulduğu anlamına gelmektedir.

5- Selahattin Demirtaş'ın siyasi rehineliği, neredeyse yaşam hakkına yönelik bir müdahaleye dönüştürülmek istenmektedir. Demirtaş'ın sağlığıyla ilgili en küçük bir olumsuzluğu düşünmek dahi istemiyoruz. Bunun sorumluları, bu vebalin altından kalkamazlar.

6- Durumu yakından izliyoruz. Avukat arkadaşlarımız Edirne'de, 24 saat süreyle gelişmeleri takip ediyorlar.”