Son dakika: Yılmaz Özdil’den AKP’li Alinur Aktaş’a 30 Ağustos tepkisi!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın Belediye Meclisi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı için kullandığı “O zaman ormancılık gününde de tatil yapalım. 30 Ağustos, halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir” şeklindeki ifadelere SÖZCÜ yazarı duayen gazeteci Yılmaz Özdil de tepki gösterdi.

Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Özdil, “1922, işgalci Yunan tarafından kaçarken tahrip edilen Ertuğrul Gazi Türbesi… “30 Ağustos bayram değildir” diyen Bursa büyükşehir belediye başkanı utanmasa “yas” ilan edecek demek ki!” ifadelerini kullandı.