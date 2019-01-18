Sözcü’ye ikinci kumpas davası

Yayın hayatına başladığı günden bu yana haberleriyle FETÖ iç yüzünü en net olarak ortaya koyan tek gazete olan Sözcü yeni bir kumpas davası ile daha karşı karşıya... Sözcü yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile Sözcü Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, sozcu.com.tr Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin ve Haber Koordinatörü Yücel Arı hakkında "FETÖ silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme" suçundan hazırlanan iddianame kapsamında yargılanma bugün 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlıyor. Söz konusu kumpas iddianamesi, Sözcü hakkında hazırlanan ve tamamı çürütülen ilk iddianame ile aynı...

19 Mayıs 2017 günü düğmesine basılan algı operasyonunda, basın ve demokrasi tarihine kara sayfa olarak geçen bir karara imza atılmış, iki arkadaşımız ‘haber yaptıkları’ için tutuklanmışlardı. Bu soruşturmanın ilerleyen safhasında söz konusu iddialar tek tek çürütülmüş ve arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşmuşlardı.

10 Aralık 2018’de ise basın ve demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek yeni bir gelişme daha yaşanmış, yine haberler ve attığımız manşetlerle suçlandığımız ikinci bir iddianame hazırlanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sonucunda, yazarlarımız Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Sözcü İnternet Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin ve Sözcü İnternet Haber Koordinatörü Yücel Arı hakkında “FETÖ’ye üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Arkadaşlarımız bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Yargılama, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılıyor.

Duruşmanın saat 10:00’da başlaması bekleniyor.

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NEYLE SUÇLANIYORUZ?

İDDİANAMENİN EN BÜYÜK ÇELİŞKİSİ

FETÖ 2016’da ‘silahlı örgüt’ ilan edildi, SÖZCÜ ise 2013 yılındaki haberlerle suçlanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamenin 58’inci sayfasında şu ifadeler yer alıyor: “… Özellikle FETÖ’nün silahlı terör örgütü olduğunun anlaşılması, başka bir deyişle buna yönelik soruşturmalar-kovuşturmaların yapılmasını gerektirir dereceye ulaşılmasından sonra ve günümüze kadar ilerleyen süreçte, gazetenin, örgüt amaçları ve stratejisi-yöntemi çerçevesinde faaliyete giriştiği…”

MGK’DA KARAR ALINDI

Oysa ikinci iddianame SÖZCÜ’nün 17-25 Aralık manşetlerini ‘FETÖ’ delili olarak kabul etti. Ama 58’inci sayfada diyor ki, “Özellikle FETÖ’nün silahlı terör örgütü olduğunun anlaşılmasından sonra da günümüze kadar örgütün lehinde yazılar kaleme alındı”… Peki FETÖ ne zaman silahlı terör örgütü ilan edildi? İlk önce 26 Mayıs 2016’daki Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı’nda tavsiye kararı alındı ve şöyle denildi: Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla yürütülen faaliyetler, terör ve teröristle mücadelede gelinen aşama, millî güvenliğimizi tehdit eden ve bir terör

örgütü olan paralel devlet yapılanmasına karşı alınan tedbirler görüşülmüştür.”

2016’DA RESMİLEŞTİ

Bu karardan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs 2016’da Ahilik Haftası kutlama programında konuşmuştu. Erdoğan ‘paralel yapı’yla ilgili olarak MGK’da tavsiye kararı aldıklarını belirterek “Legal görünüm altındaki illegal terör örgütü dedik, Fetullahçı Terör Örgütü olarak tavsiye kararını aldık ve hükümete gönderdik. Terör örgütü olarak tescil edilmesini bekliyoruz” demişti. Yani hâlâ ‘silahlı terör örgütü’ değil. Ki o dönemde de Ergenekon kumpasları döneminde de SÖZCÜ FETÖ’ye karşı mücadele ediyordu.

Şimdi geliyoruz FETÖ’yle ilgili ilk yargı kararına: Erzincan Cumhuriyet

Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY’nin Erzincan’daki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 2009’da dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı olan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner ile eski 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk’in de aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında açılan “Ergenekon” davasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Mahkeme, kumpasçı sanıklar Serkan Zirek’e 20 yıl, Ahmet Koç’a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası vermişti.Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi’nin 16 Haziran 2016’da bu kararının gerekçesinde, FETÖ/PDY’nin “silahlı terör örgütü” olduğunun kabul edilmesi gerektiğine yer verilmiş, böylece silahlı terör örgütü olduğu ilk kez mahkeme kararına girmişti. Yani ikinci iddianamede yer alan “SÖZCÜ’nün FETÖ’ye destek verdiği” iddiasının elle tutulur bir yanı olmadığı ortaya çıktı.

2. iddianamenin atıf yaptığı ‘bilirkişi’ kim?

İkinci SÖZCÜ iddianamesinin 25’inci sayfasında “Bilirkişi Raporları” başlıklı bir bölüm var. Bu bölümde SÖZCÜ için seçilen bilirkişi Ömer Faruk Gerçek’le ilgili yalanlanmayan haberlerimizi tekrar hatırlatmakta fayda var: Gazetecilik eğitimi almamış. Marmara Üniversitesi Belge ve Bilgi Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuş. İstanbul Sultanbeyli’de yerel bir gazetede çalışmış. Has Parti’den 2011 yılında İstanbul Birinci Bölge 21’inci sıradan milletvekili adayı olmuş.



İstanbul Anadolu Yakası Gazeteciler Derneği’nin yönetim kurulu üyeleri arasında görülüyor. Savcılık tutanağında kendisini gazete sahibi, yayıncı ve yazar olarak tanıtıyor ve sadece 13 yıllık kıdemi olduğunu belirtiyor. İstanbul Sultanbeyli’de gazetecilik yaptığını belirtmesine rağmen, sosyal medya hesabında Ankara Çankaya’da yaşadığını vurguluyor.Yine savcılık tutanağında Uluslararası Medya Enformasyon Derneği’nin genel koordinatörü olduğunu belirtiyor. Ancak bu derneğin resmi internet sitesinde yönetim kurulu, disiplin kurulu ve yüksek istişare kurulu üyeleri arasında ismi bulunmuyor. Atatürk düşmanı ve FETÖ bağlantılı olduğu ortaya çıkan bilirkişi Gerçek’in adı “İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığı 2017 yılı Bilirkişi Listesi’nde yer almıyor.

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Bu manşetleri atan SÖZCÜ FETÖ’ye yardımla suçlanıyor!

SÖZCÜ yayın hayatına başladığı günden bu yana haberleriyle FETÖ iç yüzünü en net olarak ortaya koyan tek gazete oldu. FETÖ’nün en güçlü olduğu dönemde, iktidar mensupları dahil hemen herkes Pensilvanya’ya gidip ‘icazet’ alırken, SÖZCÜ, örgütün gerçek niyetine karşı Türkiye’yi hep uyardı. Bu haberler dolayısıyla FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, terör örgütünün şemsiyesi altındaki şirketler, üniversiteler ve basın grupları SÖZCÜ aleyhine yaklaşık 30 tazminat ve ceza davası açtı. Üzerine FETÖ çamuru sıçratılmaya çalışılan SÖZCÜ, Fetullahçı yargının adliyelerde hüküm sürdüğü dönemde Feto’yu icraya verdi. Yayın hayatına atıldığı ilk günden bu yana Atatürk ilkelerinden sapmayan, Türkiye’nin en dürüst yazarlarını bünyesinde toplayan SÖZCÜ ile darbeci örgüt arasında bir bağlantı çalışılıyor.