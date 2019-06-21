Tartışma yaratan tren projesi yine gündemde: Kağıthane nostaljik dekovil hattında inşaat durdu

İstanbul'un gündemine uzun süre meşgul eden ve Belgrad Ormanları'ndan geçeceği için tepki çeken Haliç-Kemerburgaz-Karadeniz Sahili Raylı Sistem Hattı projesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Şubat 2017'de ihale açılmıştı. Yapım maliyeti 463 milyon 207 bin TL olan hattın ihalesi 12 Haziran 2017 günü “kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması sonucunu doğurabileceği…” gerekçesiyle iptal edilmişti. Dekovil hattının projesini çizmek için 392 bin lira harcanmıştı. Bin 500 ağacın kesilmesine neden olacak hat iptal edilince Kağıthane Belediyesi devreye girerek dekovil hattını, 3 kilometrelik nostaljik hatta dönüştürdü.

SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİ ÜZERİNDEN AYLAR GEÇTİ

Kağıthane Belediyesi, Merkez Mahallesi ile Eyüpsultan Caddesi arasında 3 kilometrelik nostaljik, güneş enerjisi ile çalışacak raylı sistem projesi için 27 Kasım 2018 tarihinde ihale düzenlendi. İhaleyi 8 milyon 850 bin TL ile Metroray İnşaat aldı. Firma ile yapılan sözleşmeye göre 90 günde bitirilmesi planlanan hattın, 7 Ocak 2019 tarihinde başlayan inşaatı 6 Nisan 2019'da bitecekti. Ancak nostaljik tren hattında inşaat durdu. Sözleşmede verilen tarihin üzerinden 2 aydan uzun süre geçmesine rağmen hat bitirilemedi.

VAGONLAR ÇÜRÜYOR

Konuyu Kağıthane Belediye Meclisi'nin Haziran ayında gündeme taşıyan İyi Partili Meclis Üyesi Suat Sarı, bu hattın prototip maketini yapmak için 182 bin 500 lira harcandığını, hattın inşaatının da 8.8 milyon liraya ihale edildiğini hatırlattı. Meclisteki konuşmasında nostaljik tren hattına vagonların ve lokomotifin mayıs ayında getirildiğini belirten Sarı, toz içinde bekletilen vagonların kapılarının zorlandığını, kapı kulplarının kırıldığını, adeta çürümeye terk edildiğini söyledi. İhale şartnamesinde yer alan durakların henüz yapılmadığını ifade eden Sarı, “Hattın üzeri molozlarla dolu. Bordürler yer yer kırılmış. Hat boyunca trafik emniyet tedbiri yok. İşin bitirilmesi gereken tarihin üzerinden 2 aydan fazla zaman geçti. Bu inşaat neden bitmiyor? Müteahhite gecikme nedeniyle cezai işlem uygulandı mı?” diye sordu. Bunun çok büyük bir israf olduğuna vurgu yapan Sarı, “8.8 milyon liralık bu şatafatlı nostaljik hat yerine halkın acil ihtiyacı olan 10 derslikli lise yapılabilirdi. İşte AKP'nin ‘İstanbul'a hizmet israf değildir' sloganını çürüten israf budur” dedi.