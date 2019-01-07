Türk polisinden, Yunanistan’da milyonluk uyuşturucu operasyonu

Operasyon, İstanbul Narkotik Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. İstanbul ve Adana Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince bir uyuşturucu şebekesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda Avrupa'da temin edilen uyuşturucu haplarını Hırvatistan ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye getiren bir şebeke yakın takibe alındı.
Şüphelilerin uyuşturucuyu Yunanistan'ndan Türkiye'ye deniz yolu ile getireceğinin anlaşılması üzerine Yunan makamlarıyla iletişime geçti. Ortak operasyon kararı alınması üzerine, İstanbul ve Adana narkotik ekipleri Atina'ya gitti. Tespit edilen şüphelilere Pire Limanı'nda operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.
İstanbul Narkotik Polis önceki haftada Sırbistan – Bulgaristan Sınırı'nda operasyon düzenlemişti. Her iki ülke polis ile ortak düzenlenen baskında yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Türk Polisi'nin yurtdışındaki ilk narkotik operasyonu olarak kayda geçen baskının ardından Yunanistan'daki ikinci operasyon oldu.
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