Türk polisinden, Yunanistan’da milyonluk uyuşturucu operasyonu

Türk polisi, Yunan güvenlik güçleriyle birlikte Atina’da uyuşturucu operasyonu düzenledi. Pire Limanı’ndaki operasyonda 23 tonluk kurşun levhalar arasında milyonlarca uyuşturucu hap yakalandı.

Operasyon, İstanbul Narkotik Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. İstanbul ve Adana Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince bir uyuşturucu şebekesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda Avrupa'da temin edilen uyuşturucu haplarını Hırvatistan ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye getiren bir şebeke yakın takibe alındı.

YUNAN MAKAMLARIYLA İLETİŞİME GEÇİLDİ

Şüphelilerin uyuşturucuyu Yunanistan'ndan Türkiye'ye deniz yolu ile getireceğinin anlaşılması üzerine Yunan makamlarıyla iletişime geçti. Ortak operasyon kararı alınması üzerine, İstanbul ve Adana narkotik ekipleri Atina'ya gitti. Tespit edilen şüphelilere Pire Limanı'nda operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

İKİ HAFTADA YURT DIŞINDAKİ İKİNCİ OPERASYON

İstanbul Narkotik Polis önceki haftada Sırbistan – Bulgaristan Sınırı'nda operasyon düzenlemişti. Her iki ülke polis ile ortak düzenlenen baskında yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Türk Polisi'nin yurtdışındaki ilk narkotik operasyonu olarak kayda geçen baskının ardından Yunanistan'daki ikinci operasyon oldu.