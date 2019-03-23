Türkiye’nin gündemine oturan taksici tutuklandı

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda aracına binen Senegalli turist Ousmane Alyly’ye yönelik “Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin” diyerek fazla para isteyen taksici O.K. önce meslektaşları tarafından darp edildi ardında gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan taksici O.K. ifadesinde, “Biz sohbet ettik, kötü bir şey söylemedim. Suçlamaları kabul etmiyorum” dediği öne sürüldü.

İLGİLİ HABER O taksici Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nden ihraç edildi

Senegal'den Türkiye’ye gelen Ousmane Alyly isimli turist, Atatürk Havalimanı'ndan Aksaray'a gitmek üzere ticari bir taksiye bindi. Taksiye bindiği sırada sürücüden taksimetreyi açmasını isteyen Ousmane Alyly ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Sürücünün taksimetreyi açmayarak ödemeyi dolar üzerinden istemesi üzerine kavga büyüdü. Ousmane Alyly'e “Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin buraya” diyerek sözlü hakaretlerde bulundu.

Taksicinin hakaret ve tehditlerine bir anlam veremeyen ve karşı çıkmaya çalışan Ousmane Alyly polise girerek şikayetçi oldu. Polis ekipleri taksiciyi yakalamak için harekete geçerken, O.K. isimli taksici Havalimanı Taksi Kooperatifi üyesi yaklaşık 10 kişi tarafından darp edildi.

İLGİLİ HABER Taksiciden aracına binen Senegalli turiste şok sözler

Gözaltına alınan taksici O.K. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinde, “Biz sohbet ettik kötü bir şey söylemedim. Suçlamaları kabul etmiyorum.” dediği öne sürüldü.

TUTUKLANDI

Taksici O.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Cumhuriyet Savcısına ifade veren şüpheli O.K. tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik de şüpheli O.K.’nın tutuklanmasına karar verdi.