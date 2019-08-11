Üsküdar’da boğaz manzaralı enkaz: Kiralzıtepe halkı bayramı molozlar arasında karşıladı…

2017 yılının mayıs ayında Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımlar başladı.

Bugüne kadar 400'e yakın bina yıkıldı, 200'e yakın bina ise anlaşmaya onay vermediği için hala ayakta. Bir yandan evlerine gelen yıkım tebligatları nedeniyle tapulu evlerini kaybetme korkusu yaşayan mahalle halkı neredeyse 2 yıldır da molozların arasında yaşıyor.

Mahallede kaldırılmayan molozlar geçtiğimiz ay İBB Meclisi'nde CHP'li Üsküdar Meclis Üyesi Doğan Tekel tarafından gündeme getirilmişti. Vatandaşın yaşadığı güvenlik ve sağlık sorunlarına dikkat çeken Tekel, molozların 2 yıldır kaldırılmamasına tepki göstermişti.

Tekel'e yanıt veren AKP'li Üsküdar Belediyesi teknik başkan yardımcısı Abdullah Ayaz da belediyenin mahalleden günde 50 kamyon moloz çıkardığını açıklamıştı. Ancak mahalleye gittiğimizde karşılaştığımız manzara durumun hiç de öyle olmadığını gösterdi. Kirazlıtepe Mahallesi'nde 2018 yılının ekim ayında olaylı şekilde yıkılan Esentepe Camisi'nin molozları bile hala yerinde duruyor. Enkazda caminin halı ve seccadelerinden geriye kalan parçaları görmek mümkün.

SAVAŞTAN ÇIKMIŞ GİBİ

Üsküdar Belediye Meclisi CHP'li Meclis Üyesi Muharrem Aslan “Yıkılan ilk binanın molozu bile yerinde duruyor. Buradan hiç hafriyat alınmadı. Amaç anlaşmaya yanaşmayan vatandaşları zor durumda bırakıp imzaya zorlamak” dedi. İBB Meclis Üyesi ve Üsküdar Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Tekel de ilçe belediyesinin kamuoyunu yanılttığını belirterek “Meclis oturumunda başkan yardımcısı günde 50 kamyon hafriyat çıkardıklarını söyledi. Herhalde o hafriyat inşaatına başladıkları parselde yaptıkları temel kazısından çıkardıkları hafriyat. Çünkü mahallede tüm enkaz yerinde duruyor. Hatta dışarıdan gelip çöplerini, molozlarını buraya dökenler var. Mahalle savaştan çıkmış gibi” dedi.

MAHALLEDE HIRSIZLARA KARŞI NÖBET TUTULUYOR

Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm İmar ve Güzelleştirme Derneği Sekreteri Bayram Ali Kot, çocuklarının farelerin cirit attığı, asbestli molozlar arasında oyun oynadığını belirterek hırsızlık olaylarının arttığını mahalleyi tinercilerin mesken tuttuğunu anlattı. Hırsızlık olaylarına karşı mahallede nöbet tutmaya başladıklarını dile getiren Kot “Geceleri buraya taksi bile gelmiyor. Suç oranları arttı, huzurumuz bozuldu” dedi. Toza bağlı olarak alerjik hastalıklarda artış olduğunu ifade eden Kot, “Kaldırılmayan inşaat enkazı yüzünden fareler, pireler, lağım kokuları arasında yaşıyoruz. İstanbul'da 3 köprüyü birden görebileceğiniz tek nokta burası. Parasını verdik tapumuzu aldık ama buralar değerlenince bizi bu hale soktular. Biz kentsel dönüşüme karşı değiliz. Bize tek taraflı muvaffakatname imzalatmak istiyorlar. Bizim istediğimiz hukuku bir inşaat sözleşmesi. Bize dayatılan sözleşmeleri imzalamadığımız için bizi molozların arasında yaşamaya mahkum ettiler” diye konuştu. Kot, Üsküdar Belediyesi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı ile yaptıkları görüşmelerden yıllardır bir sonuç alamadıklarını ifade ederek “Mahalle halkı olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sorunumuzu çözmesini ve gelip halimizi görmesini bekliyoruz” dedi.

TMMOB ASBEST RAPORU

Mahalle derneği, TMMOB'a başvurarak enkazda asbest envanter değerlendirme raporu istedi. TMMOB tarafından hazırlanan raporda yıkımların çevre ve insan sağlığı açısından büyük risk yaratan asbeste karşı önlem alınmadan yapıldığı belirlendi. Raporda “Kirazlıtepe halkı kontrolsüz yıkımlarla asbeste maruz kalmış, moloz yığınları arasında yaşamak zorunda bırakılmıştır” denildi. Yıkım alanında bekleyen molozların araçlarla depo alanlarına taşınması sırasında tozuma ile asbsest liflerinin çevreye yayılmasının da ikinci bir tehlike olduğuna vurgu yapıldı.