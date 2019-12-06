Veysel İpekçi, Başkan Demir’in eski ortağı çıktı

Güngören Belediyesi Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, “kendisini görüp ayağa kalkmadı” diye belediyede çalışan bir şoföre “tuvalet önünde oturma” cezası verdi. Mesai saatleri sürecisince başkanlık katındaki tuvalet önünde oturup İpekçi geçtikçe ayağa kalkıp selam vermek zorunda kalan şoföre uygulanan bu zulüm tartışma konusu olurken, gözler İpekçi’ye çevrildi.

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Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, gece yarısı sosyal medyadan “Belediyemizde bugün meydana gelen üzücü olaydan dolayı ilgili başkan yardımcımızın istifası alınmıştır. Mesai arkadaşımız ve Güngören halkından özür dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” açıklaması yaptı. İstifası alınan Veysel İpekçi, aslında Demir’e çok yakın bir isim.

ESKİ ORTAĞI

SÖZCÜ'nün edindiği bilgiye göre Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile istifası alınan Veysel İpekçi'nin ilişkisi geçmişe dayanıyor. 2011 yılında birlikte İstanbul Esenler'de 100 bin lira sermayeli BD Mimarlık adlı şirketi kuran iki isim, ticari birlikteliklerini 2017 yılında sonlandırıyor.

Veysel İpekçi yüzde 10 ortağı olduğu şirketteki hisselerini Bünyamin Demir'e devrediyor. Demir ise Güngören Belediye Başkanı olmasının ardından şirketini Dilek Duman'a devrediyor. 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den Güngören Belediye Meclis Üyesi seçilen İpekçi'yi daha sonra belediye başkan yardımcısı olarak atayan Demir, Mal Hizmetler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Müdürlüğünü eski ortağına bağladı.

KOOPERATİF DE KURDULAR

Ticaret sicil kayıtlarına göre, Veysel İpekçi ile Bünyamin Demir'in Bağcılar'da 2014 yılında kurulan MEDHAL Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifi'nin yönetiminde görev alıyor. Bünyamin Demir MEDHAL'in Yönetim Kurulu Başkanı, İpekçi ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görünüyor. Yönetimdeki diğer isim olan Mehmet Seyyar ise hali hazırda Bünyamin Demir'in Güngören Belediyesi'nde özel kalem müdürlüğünü yapıyor.