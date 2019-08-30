Yaşar Yakış: “AKP teknesi su alıyor”

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın iki ayrı yeni parti kurma hazırlıklarını sürerken Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in de AKP’den istifa ettiği ve Babacan’ın kuracağı yeni oluşumda yer alacağı iddia edildi. DW Türkçe’nin haberine göre Ankara kulislerinde AKP'den istifa eden Ergin'in parti için çalışmaya çoktan başladığı bilgisi de yayılmaya başladı. Başka bir parti kurma hazırlığı içinde olan Davutoğlu’nun ise Babacan'ın kuracağı oluşumda benimsenmediği, ancak 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Babacan’a destek vereceği ifade ediliyor. Eski AKP'li bakanlar Beşir Atalay ile Nihat Ergün'ün de Babacan'ın kuracağı partide yer alacağı tahmin ediliyor. Her iki eski bakan da, tıpkı Sadullah Ergin gibi, özellikle Gül'ün “yakın çalışma arkadaşları” olarak biliniyor. Babacan’ın ekibine katılacak isimler arasında eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın da adı geçiyor.

“TEKNEYİ İLK FARELER TERK EDER”

Ankara kulislerini hareketlendiren bu gelişmeleri değerlendiren AKP'nin kurucularından ve AKP hükümetinin ilk dışişleri bakanı olan Yaşar Yakış’a göre AKP teknesi su alıyor. Yakış, “Ankara'da her yerde AKP'deki olası istifaların, Babacan'ın kuracağı yeni partinin, Davutoğlu'nun çıkışlarının konuşulması doğaldır. İstifalar dahil hepsi demokrasinin doğal gidişatıdır” ifadesinde bulundu.

Yakış, AKP teknesinin su aldığına ilişkin değerlendirmesini “Herkes bilir, tekne su almaya başladığında da tekneyi fareler terk eder. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafındaki şakşakçıların, onu yanlış yönlendirenlerin nasıl hareket ettiğini zaman içinde göreceğiz. Erdoğan'ın yanında sadece çizgisini doğru koruyanlar kalacaktır, diğerleri gidecek” sözleriyle sürdürdü.

“BABACAN’IN DAVUTOĞLU’NDAN ŞANSI DAHA YÜKSEK”

Yaşar Yakış, Babacan, Sadullah Ergin gibi AKP’nin diğer eski önemli isimleri için ise “Onlar, AKP'de siyaset yapılamayacağını gördüler ve ayrılıyorlar doğal olarak. Babacan'ın, Davutoğlu'ndan şansı daha yüksek. Ama en nihayetinde şunu söyleyelim. Babacan da Davutoğlu da AKP tabanından önemli oy toplayacak ve AKP'de ciddi sarsıntıya yol açacak” yorumu yapıyor. Yakış'a göre Babacan'ın Davutoğlu'ndan şansı “daha tutarlı” olmasından ötürü yüksek. Yakış, “Davutoğlu'nun Türk dış politikasının Ortadoğu bataklığına saplanmasında büyük rolü olduğunun farkında olanlar, Davutoğlu'na oy vermeyecekler. Ve bu farkındalık da cidden artıyor. Babacan hem içerde hem de dışarda daha çok güven veriyor” görüşünü dile getirdi.

Peki Babacan ve Davutoğlu, AKP karşıtı çıkışlarını sürdürürken Erdoğan ne yapacak? Yakış, AKP'deki “çalkantının” Erdoğan için “varlık-yokluk, batma-çıkma” meselesi olduğunu belirtiyor ve Erdoğan'ın AKP'nin tüm olanaklarını AKP'li muhaliflere karşı seferber edeceğini öngörüyor. Yakış, sözlerini “Türkiye, büyük bir siyasi savaşa tanıklık edecek. Erdoğan'ın bildiği politik incelikler, onu bu savaşta ne kadar üstün kılacak zamanla göreceğiz” diye tamamladı.

Erdoğan, Babacan'ın AKP'den istifasının ardından bu istifalarla doğrudan mücadele edeceğinin sinyalini açıkça vermişti. Erdoğan, “Millet parti kuruyormuş, şunu yapıyormuş, bunu yapıyormuş. Bunlara takmayın. Bu tür ihanetlerin içinde olanlar bedelini ağır öder” sözleriyle AKP'den ayrılanlara karşı tepkisini dile getirmişti