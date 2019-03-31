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Yavaş: En büyük irade seçmen iradesidir

Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, oyunu Çankaya’da Emin Resulzade Anadolu Lisesi’nde kullandı. Eşi ve kızıyla birlikte oyunu kullanan Yavaş, son üç seçimde yarıştığını ve ‘en düzeysiz seçimi’ geçirdiğini söyledi. Yavaş, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

14:41 -
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EN BÜYÜK İRADE SEÇMENİN:

“Bugün oyumuzu kullandık. 12 bin 158 nolu sandıkta oyunu kullanan bizim büyük ailemize, Ankaralı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel bir sonuç çıkacak. Seçmenin iradesi en büyük iradedir. Onun dışında konuşulanların hepsi boştur. Maalesef istemediğimiz bir şekilde seçim geçirdik. Projeleri konuşmak yerine, maalesef bu 3. Seçimim ve en düzeysiz seçim olduğunu söyleyebilirim. Ama bunun cevabını benim yerime seçmenimiz, Ankara'lının vicdanı sandıkta cevabını verecektir. Önce Ankaramıza sonra ülkemize hayırlı uğurlu olsun diyorum.”

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Son güncelleme: android-time 14:49 31.03.2019
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