Yeni belediye başkanlarının 3 aylık tasarruf mucizesi

31 Mart Seçimleri'nin ardından yeni başkanlar tasarruf yaparak ya da yeni gelir kapıları arayışı ile borç yükünü azaltma mücadelesi veriyor. Seçimi kazanan CHP, MHP ve İYİ Partili başkanlara kalan borçlar ve 3 ayda yapılan tasarruflar şöyle:

ANKARA (Millet İttifakı-CHP): AKP'den 8.4 milyar lira borçla devralındı. Mansur Yavaş 3 ayda 136 milyon lira tasarruf sağladı.

ADANA (Millet İttifakı-CHP): Zeydan Karalar, MHP'den 5 milyar lira borçla devraldı. 60 milyon liralık bütçe açığı 18 milyon liraya düşürüldü.

MERSİN (Millet İttifakı-CHP): 3 milyar lira borçla devralındı. 3 ayda 84 milyon TL tasarruf sağlandı.

BOLU (CHP): AKP'den 461 milyon TL borçla alındı. 4 ay içerisinde yaklaşık 44 milyon liralık tasarruf

sağlandı.

KIRŞEHİR (Millet İttifakı-CHP): AKP'den 462 milyon borçla devralındı. Bugüne kadar yaklaşık 20 milyon lira tasarrufla borcun bir kısmı borç ödendi.

SAMSUN İlkadım: (Millet İttifakı-İYİ Parti): AKP'den 264 milyon TL borçla devralındı. Bugüne kadar yapılan 14 milyon TL tasarrufla borcun bir kısmı ödendi.

SAMSUN Atakum (Millet İttifakı-CHP): AKP'den tam 220 milyon borçla devralındı. Bugüne kadar yaklaşık 10 milyon lira tasarruf yapıldı.

KÜTAHYA (MHP): İttifak ortağı AKP'den 629 milyon lira borçla devraldı. Bugüne kadar 40 milyon lira borç ödedi.

MANİSA Turgutlu (CHP): MHP'den 37 milyon lira borçla alındı, 800 bin lira tasarruf sağlandı. Borç da 3.5 milyon lira geriledi.

RİZE Fındıklı (CHP): Belediye AKP'den 18 milyon lira borçla alındı, 3 ayda 400 bin lira tasarruf sağlandı. Borç da böylece 1 milyon lira erimiş oldu.

HAKKARİ Yüksekova (HDP): Kayyumdan 680 milyon lira borçla devralındı. 4 ayda yaklaşık 1 milyon lira tasarruf sağlandı.