Mehmet Sarı Kimdir

1961 yılında Amasya'da dünyaya gelen Mehmet Sarı, İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Amasya'da gördü. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Mehmet Sarı, Bahçeşehir Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslarası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İhlas Gıda'da yöneticilik yapan Mehmet Sarı, Türkiye Gazetesi'nin çeşitli kademelerinde idarecilik yaptı. TGRT kanalının kuruluşunda görev alan Mehmet Sarı, 2002 yılında emekli olduktan sonra özel sektörde turizm ve inşaat alanlarında çalışmalarına devam etti. 2015 Genel Seçimlerinde MHP Amasya Milletvekili Adayı oldu. Evli ve üç çocuğu vardır. Mehmet Sarı, 31 Mart 2019'da gerçekleşecek olan yerel seçimlerde MHP'nin Amasya Belediye Başkan Adayı oldu.