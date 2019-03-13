Ümmet Akın: Muhtarlar dilenci durumuna düştü

Cumhur İttifakı’nın Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın ile AKP Aydın Milletvekili ve Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Yavuz, Gar Restaurant’ta Efelerli muhtarlarla kahvaltıda buluştu. Kahvaltı programına katılan 80 muhtar, istek ve taleplerini Akın ile Yavuz’a iletti.

Cumhur İttifakı Adayı Akın, kahvaltıda yaptığı konuşmada, bütün mahallelerin sorunlarını A’dan Z’ye bitireceğini ifade etti. Akın, “Efeler Belediyemizde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün içerisinde sizlerin plan ve projelerinizi çizecek, arsalarınızın birleştirme, tevhit iflas işlemlerini gerçekleştirecek, çarpık yapılaşmaya engel olacak, yeni arsalar oluşturacak, yeni yaşam alanları oluşturacak güçlü bir ekip kuracağız. Plan projelerinizi, katılım payları ve inşaat harçlarının hepsini Efeler Belediyesi olarak biz karşılayacağız. Siz değerli muhtarlarımız Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden hizmet alamadığınızı, hanımefendi ile görüşemediğinizi ifade ediyorsunuz. 1 Nisan’dan itibaren hem Aydın Büyükşehir Belediyesi, hem de Efeler Belediyesi olarak sizlerin emrinde ve hizmetinde olacağız. Allah’ın izniyle 31 Mart akşamı siz değerli mahalle muhtarlarımızın da desteği ile Cumhur İttifakı Efeler’de tulum çıkaracaktır. Aydın Büyükşehir’de Mustafa Savaş beyefendi ile birlikte koordineli bir şekilde çalışarak hizmet almayan mahalle bırakmayacağız” dedi

“Muhtarlarımızın hali dilenciden de beter”

AKP’li Yavuz ise, “Ülkemizin bekasını kendine dert edinen sayın Cumhur İttifakı kadroları, ülkemizin bekasını dert edinen sayın Cumhurbaşkanımızın göz bebekleri değerli muhtarlarımız, Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayımız Ümmet Akın hizmet konusunda bir cümle kurdu, oraya ben birazcık takıldım. ‘Mahallelerimiz Büyükşehir Belediyesi’nden hizmet isterken dilenci durumuna düştü’ dedi. Ben bu durum tespitini doğru bulmuyorum. Peki neden mi? Şimdi kapınıza bir dilenci geldiğinde onu mutlaka boş göndermezsiniz değil mi? Fakat var mı bu Büyükşehir’de, var mı CHP’li belediyelerde? Maalesef yok. Yani hizmet etmek için çaba dahi yok. Muhtarlarımızın hali hizmet alma konusunda dilencilerden de beter” ifadelerini kullandı.

Öte yandan kahvaltıya MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ve yönetimi, AKP Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı ve yönetimi ile belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti.