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BMW CEO´su görevden ayrılıyor

Almanya merkezli otomobil üreticisi BMW Group'un CEO´su Harald Krueger, 2020 yılında görevinden istifa edeceğini açıkladı.

15:15 -
Haberler Otomotiv
BMW CEO´su görevden ayrılıyor

Krueger, Cuma günü yaptığı açıklamada 2020 yılında sona eren kontratını yenilemeyeceğini belirtti ve şunları söyledi: “BMG Group 27 yıldan bu yana benim profesyonel yuvam oldu. Şirketin Yönetim Kurulu´nda 10 yıl ve BMW Group´un CEO´su olarak dört yıldan sonra yeni profesyonel uğraşlara yönelmeyi ve uluslararası deneyimimi yeni proje ve girişimlerde kullanmayı hedefliyorum.”

Krueger´in 2020 yılında kontratı sona erene dek görevini sürdüreceği belirtilirken, BMW Denetleme Kurulu Başkanı Dr Norbert Reithofer´ın, Krueger´ın yerini alacak kişiye yönelik çalışmaları yönetim kurulunun Temmuz´daki toplantısında gündeme getireceği vurgulandı.

DHA

Son güncelleme: android-time 15:18 05.07.2019
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