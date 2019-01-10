2000'li yılların başında oldukça popüler olan ancak gün geçtikçe bu popülerliğini SUV araçlara bırakan aile otomobillerini hatırlıyorsunuzdur. MPV(Multi Purpose Vehicle) diye adlandırılan bu otomobillerin güçlü motorlu versiyonları da vardı ve günümüzde de bu modeller varlığını sürdürüyor. Özellikle aralarında öyle bir model var ki üretildiği yılın Formula 1 aracında bulunan 10 silindirli motoru kullanıyor!

Aslına bakarsanız çocuklu aileler için oldukça kullanışlı olan MPV araçlarla aklınıza gelen tüm ihtiyaçlarınızı görebilirsiniz. Özellikle Amerika ve Avrupa ülkelerinde 2000-2010 yılları arasında oldukça popüler olan bu otomobiller günümüz rekabet koşulları yüzünden yerlerini SUV dediğimiz yerden yüksek ama iç hacmi olarak tatminkar olan otomobillere bıraktılar.

Haberin devamındaki hızlı MPV araç listesini gördüğünüzde “hangi aile otomobilinin bu kadar güce ihtiyacı var ki?” diyeceğinizi biz de bildiğimiz için sizlere böyle bir konu hazırladık. İşte en hızlı aile otomobilleri!

Dodge Grand Caravan

7 kişilik oturma kapasitesinin yanında 3.6 litrelik V6 motoruyla birlikte Grand Caravan tam 283 beygir güç üretiyor. Bu aracın 0’dan 100 km/s hıza ulaşması ise tam 7.9 saniyede gerçekleşiyor.

Kia Sedona SXL

Kia’nın ülkemizde bulunmayan ancak Amerika’da ve Asya’da tercih edilen modellerinden biri olan Sedona SXL, 8 kişilik oturma kapasitesine sahip. 3.3 litrelik V6 motoru bulunan bu aracın gücü tam olarak 276 beygir olarak belirtilmiş. Sedona SXL 0’dan 100 km/s hıza ise 7.8 saniyede çıkabiliyor!

Opel Zafira OPC

Opel fanatikleri OPC’yi bilirler ama yine açıklamamız gerekirse “Opel Performance Center” diye açılan bu kısaltma, hangi modelin yanına eklenirse o modeli en güçlü hale getiriyor. Zafira OPC’de bu durumdan nasibini almış olan modeller arasında. 2 litrelik turbo beslemeli 237 beygir güç üreten motora sahip olan Zafira OPC, Nurburgring pistini 8 dakika 54 saniyede tamamlayabiliyor. 0 – 100 km/s hızlanması ise 7.4 saniye sürüyor. Zafira’da 7 kişilik oturma kapasitesine sahip.

BMW 220i Gran Tourer

Ülkemizde 220i olarak satılmasa da 2 Serisi’nin Active ve Grand Tourer versiyonlarını görebiliyoruz. Active Tourer olanlar 5 kişilik oturma kapasitesine sahipken Grand Tourer diye adlandırılanlar 7 kişilik oturma kapasitesini kullanıcısına sunuyor. 2 litrelik 4 silindirli ve turbo beslemeli motoru olan 220i Grand Tourer 190 beygir güce sahip. Otomobilin 0’dan 100 km/s hıza ulaşması ise sadece 7.3 saniye…

Ford S-Max 2.0 EcoBoost

Ülkemizde de satılan bir model olan S-Max, Ford’un en önemli aile otomobilleri arasında yer alıyor. 2.0 litrelik EcoBoost motoru sayesinde otomobil 237 beygir güç üretiyor. 6 ileri otomatik şanzımanla bu gücü ön tekerleklere ileten otomobil 0’dan 100 km/s hıza 7.1 saniyede ulaşıyor.

Honda Odyssey

Honda’nın Amerikan otomobil pazarı için geliştirdiği modeli olan Odyssey 7 kişilik oturma kapasitesi ve geniş gövdesiyle dikkat çekiyor. Aracın 3.6 litrelik V6 motoru 280 beygir güç üretirken, 9 ya da 10 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor! Aracın 0’dan 100 km/s hıza ulaşması ise 6.9 saniye sürüyor.

Mercedes-Benz R63 AMG

Alman otomotiv devi Mercedes’in ML diye adlandırılan günümüzde GLE olan orta üst segment SUV modelinin platformu üzerine inşa ettiği modeli R serisine merhaba deyin. Bu araçtan ülkemizde de var ve sokakta bu otomobille karşılaşmanız mümkün. Ancak R 63 AMG modeli işleri biraz değiştiriyor. 6.3 litrelik V8 motoru olan bu otomobil 510 beygir güce sahip. 7 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen bu güç R Serisi’ni 0’dan 100 km/s hıza 4.2 saniyede ulaştırıyor!

Renault Espace F1

Fransız üreticinin en büyük aile aracı olan Espace, 1993 yılında o dönemin Formula 1 araçlarında kullanılan motoruna sahip olduğu versiyonu. Motor tabiki Renault Sport tarafından geliştirilmiş ve markanın F1 aracında kullanılan 3.5 litrelik RS V10 motor. Tam tamına 800 beygir güç üreten bu motor Espace’nin gövdesini 0’dan 100 km/s hıza 2.8 saniyede çıkarırken 0’dan 200 km/s hıza 6.9 saniyede ulaştırıyor. Espace F1’in aerodinamik detayları da oldukça dikkat çekici…