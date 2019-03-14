Yeni Volkswagen Golf ne zaman çıkacak?

Volkswagen markasının dünya genelinde en çok satan otomobil modellerinden biri olan Golf, 7 ve makyajlı 7. nesliyle günümüzde satın alınabiliyor. Son zamanlarda 8. nesil Golf olduğu iddia edilen fotoğrafların yayınlanmasıyla otomobil severler heyecanlanmıştı. Ancak markadan yapılan açıklamaya göre özellikle teknik açıdan yaşanan bazı sorunlar otomobilin piyasaya çıkması planlanan süreyi uzatıyor.

Alman Bild gazetesinin haberine göre Golf’ün yeni jenerasyonun ortaya çıkacağı tarih daha ileri bir tarihe itildi. Sebebiyse yeni teknolojik donanımların kompleks yapıda olmasından kaynaklı yaşanan teknik aksaklıklar… Yeni Golf’ün pazarda satışa sunulacağı tarih olarak ise VW, yılın ilk aylarında olan satışların yavaşladığı tarihte otomobili satışa sunmak istiyor.

Volkswagen markasının Satış ve Pazarlama Başkanı olan Juergen Stackmann yaptığı açıklamada, “Gelecek yılın ilk aylarında tam gaz olarak yıla girmeyi kendimiz için daha iyi olarak düşündük. Noel döneminde otomobillerin kimsenin dikkatini çekmediğini ve satışların düşük olduğunu fark ettiğimiz için böyle bir karar aldık” dedi.

Dünya genelinde 33 milyon adet satılan Golf’ün Frankfurt Otomobil Fuarı’nda ortaya tanıtılması düşünülüyor. Bu durumda markanın elektrikli otomobil ürün gamının tanıtımı aynı tarihe denk geliyor bu yüzden bu planlamada yeni değişiklikler olabilir. Stackmann’ın bir diğer açıklamasında ise “8. nesil Golf hak ettiği farklılığa kavuşacak” dedi.

Yeni bir dönem başlıyor

VW Markası Kompakt Otomobil Sorumlusu Karlheinz Hell, “Otomobillerin bağlanılabilirlik özelliklerinde yeni bir dönem Golf ile sunulacak. Bundan önceki otomobillerin hiçbirinde bu kadar yazılım olmamıştı.Dijital kokpit, bağlanılabilirlik ve güvenlik olarak bir kıstas olarak kabul edilecek teknolojilere sahip olacak!” dedi.