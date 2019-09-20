Yüzde 100 elektrikli ‘yerli’ Tragger’a yoğun ilgi!

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini temel alan Teknofest İstanbul 2019, 17-22 Eylül 2019 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Etkinlikte, Türk tasarım ve mühendisliğinin ürünü, TRAGGER Yeni Nesil Hizmet Araçları da yer alıyor. Ülkemizin milli teknoloji hamlesi hedefleriyle paralel misyona sahip yerli ve milli yüzde 100 elektrikli TRAGGER araçları, Teknofest İstanbul 2019 kapsamında festival alanında “Etkinlik Alanı Ulaşım Sponsoru” olarak görev yapıyorlar.

Tasarım, performans, ekonomi, kullanıcı deneyimi ve çevrecilik açısından üstün özellikler taşıyan TRAGGER ürün ailesinin Transfer Serisi'nin yeni üyesi T-Car ise ilk kez kamuoyuna tanıtılmış oldu. Teknofest'te hem vatandaşlar hem de sektör temsilcileri tarafından çok beğenilen ve ilgi gören T-Car; turistik tesisler, oteller, tatil köyleri, kampüsler, şehir hastaneleri, hava limanları, fabrikalar, kapalı alanlar ve limanlarda personel ve yük taşıma özelliğine sahip.

2, 4, 6 kişilik versiyonlarla genel amaçlı insan taşıma, park, bahçeler, turistik tesislerde hizmet aracı, ambulans hizmeti, güvenlik, yolcu taşıma, şehir hastanelerinde engelli aracıyla taşıma, fabrika içlerinde bakım ekibi aracı gibi farklı fonksiyonlarıyla T-Car, segmentinin yeni nesil araçlarını kullanıcılarla buluşturuyor.

Teknofest Robotaksi Yarışması'nın platform aracı TRAGGER

Otonom araçların gelecekte sürücülü araçların yerini alacak olması nedeniyle bu teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması için çalışmalara hız vermek üzere gerçekleştirilen Teknofest Robotaksi Yarışması için TRAGGER, Kocaeli Üniversitesi öğrencileri tarafından “otonom ready” araç platformu olarak hizmet ediyor. Yarışma için sürüş, frenleme ve dümenleme fonksiyonları gibi özel donanımlarla otonom kullanıma hazır hale getirilen TRAGGER platformu üzerine yarışmacıların, kendi otonom sürüş sistem ve yazılımlarını entegre etmeleri isteniyor. Yarışma finalindeyse tek kişilik bir aracın, oluşturulan otonom sürüş algoritmalarının yardımıyla, gerçek bir pist ortamında otonom olarak çeşitli görevleri yerine getirmesi bekleniyor.