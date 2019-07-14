Böbrek tası nasıl düşer?

HABER/ NAZAN DOĞANER HALICI

Böbrek taşları, her yaşta görülebilen, erkekler kadar kadınları da etkileyen ciddi bir sağlık sorunudur. Ülkemizde yapılan çalışmalarda yaklaşık yüz kişinin 15'inde hayatı boyunca en az bir kez böbrek taşı ortaya çıkmaktadır. En sık görülen taşlar kalsiyum taşlarıdır. Yüksek miktarda D vitamini kullanılması da günümüzde sık görülen bir kalsiyum taşı nedenidir.

SICAK HAVA UYARISI

Sıcak havalarda terleme yoluyla vücudumuzdan büyük oranda su kaybediyoruz. Eğer özellikle bu aylarda su alımını artıramazsak, böbrek taşı oluşma riski artacaktır. Bira içmek gibi kulaktan dolma yöntemlerin taş düşürmede kullanılması tıbben doğru değildir. Halk arasında şehir efsanesi gibi yayılan bira içmek de aslında su içmekten daha faydalı değildir.

İŞTE TAVSİYELER

Su dışında böbrek taşını kendiliğinden düşürmek için spazm giderici ve ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir. Bunlar hem hastanın taşı düşürürken daha az ağrı çekmesi hem de taşı daha hızlı düşürülmesi için faydalıdır. Bunların dışında özellikle prostat hastalığının tedavisinde kullandığımız bazı ilaçlar, idrar kanallarında gevşeme ve genişlemeye yardımcı olarak taş düşürülmesini kolaylaştırır. Bu tür ek tedaviler için mutlaka her hasta bir üroloji uzmanınca değerlendirilmelidir. Taş düşürmek için gerekli olan bir diğer önemli faktör ise hareketli olmaktır. Burada hastanın fiziksel durumuna göre ip atlamak veya merdivenlerden hafifçe zıplayarak inmek gibi aktivitelerden yürüyüş yapmak gibi daha basit egzersizlere

kadar geniş bir çerçevedeki hareketlerin faydalı olacağından bahsedebiliriz.

BU GIDALARA DİKKAT!

Böbrek taşı oluşumunu engellemek için en önemli diyet kuralı günlük su alımının 2 litre civarında olmasıdır. Bunun dışında hayvansal gıdaların az alınması, Akdeniz tipi diyet de önerilir. Kafeinli içecekler, kuruyemiş, yüksek miktarda D vitamini, süt ve süt ürünlerinin fazla miktarda tüketilmesi ise taş oluşumunu kolaylaştıracaktır.

BİR ÜROLOĞA DANIŞIN

Bir taşın düşürülebilecek boyutta olup olmadığına ancak bir üroloji uzmanı karar verebilir. Eğer taşınız düşmeye uygun değilse ve siz bunu teyit ettirmeden düşürmeye çalışırsanız, çok değerli zamanların kaybına ve dolayısıyla böbreklerinizin hasar görmesine neden olabilirsiniz.