CHP’li Tutdere: Adıyaman’da onkoloji uzmanı yok

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde onkoloji doktorunun olmamasına tepki göstererek konuyu meclise taşıdı.

Adıyaman'da, onkoloji branşında uzman doktorun olmamasına dikkat çekerek tepki gösteren Milletvelkili Tutdere, “Çok sayıda hasta mağdur olduğu için bize ulaştı. Bazı hastalar tedavi için Gaziantep'e gitti, bazılarının da Ankara'ya nakledilebilmesi için çalıştık. Yeni öğrendiğimiz bilgilere göre ise Sağlık Bakanlığı tarafından hastaneye bir uzman doktor ataması yapıldı ve önümüzdeki hafta görevine başlaması bekleniyor. Bu konunun sonuna kadar takipçisiyiz, yakından izliyoruz. Adıyamanlılar için ise bir endişe kaynağıdır. Bir doktor göreve başlamadan dğerinin tayine gitmesi sistemin hatasıdır. Bu süreçte pek çok hasta mağdur oldu ve çok sayıda yardım telefonu aldık. Gün itibariyle aldığımız bilgilere göre ise bir uzman doktor ataması gerçekleşmiş ve önümüzdeki hafta görevine başlaması bekleniyor. Kanser günümüz politikalarıyla doğrudan bağlantılı bir hastalıktır” diye konuştu.

İHA