Trafik uzmanından ilginç öneri: İstanbul’a trafik psikoloğu şart

Günde 7 bin sefer ile 220 bin kilometre kat eden ve 1 milyon yolcu taşıyan metrobüs hattında oluşan kazalara karşı İBB yeni önlemler alıyor. Metrobüs hattında Halıcıoğlu ve Haramidere'de meydana gelen kazaların ardından İETT yönetimi, bir araya geldi. İETT Genel Müdürü Vekili Hamdi Alper Kolukısa, kazaların oluş kaynağı ile ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığını belirterek idari soruşturmada Teftiş Kurulu Başkanı’nın bizzat görevlendirildiğini ifade etti. Kolukısa, Makine Mühendisleri Odası’ndan da bilirkişi talep edildiğini açıkladı. Metrobüs kazalarının ardından İBB “Erken Uyarı Sistemi’ni de devreye almaya başlamıştı.

DİNLENME ODASI VE TRAFİK PSİKOLOĞU ÖNERİSİ

Trafik ve Yol Güvenliği Uzmanı olan İyi Partili İBB Meclis Üyesi ve Ulaşım Trafik Komisyonu Üyesi Dr. Suat Sarı da Sözcü'ye yaptığı değerlendirmede kazalarla ilgili önemli tespit ve önerilerde bulundu. Sarı, metrobüs şoförlerinin yoğun mesai nedeniyle psikolojilerinin bozuk olduğuna dikkat çekerek “Metrobüs şoförlerinin normal psikologların değil trafik psikologlarının gözetiminde olmaları gerek. İETT'nin istihdam ettiği trafik psikologlarıyla devamlı kontrol altında olmalılar. Trafik psikologluğu Avrupa'da ve ABD'de oldukça yaygın ama Türkiye'de yok. Almanya'da 30 senedir var. Psikoloji bölümünü bitirip trafik alanında yüksek lisans yapıp trafik psikoloğu oluyorlar. Çünkü trafikteki hal, tavır, davranış ve tutumlar ile normal bir insanın davranışları çok farklı. Bu uzmanlık Türkiye'ye de gelmeli” dedi. Sarı ayrıca Zincirlikuyu ve Beylikdüzü'ne sürücü dinlenme odaları konulması gerektiğini de belirtti.

METROBÜS ARAÇLARI DA YORGUN

Dr. Sarı, araçların çoğunun 1 milyon kilometre kullanıma ulaşmış ve 10 yaşını doldurmuş olduğunu vurgulayarak, “Dolayısıyla yapılan bakım onarımın da verimli olması beklenmemeli. Bu durum da kazaların bir diğer nedenidir. Dizel araç üretimi artık Avrupa ülkelerinde 2021 den itibaren sonlanıyor. Metrobüs filosu, ivedi yeni model elektrikli otobüsler ile yenilenmeli” dedi.