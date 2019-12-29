‘Uyuz’da vaka sayısı on kat arttı mı?

Türkiye'de uyuz hastalığı vakalarının arttığı ve hastalığın gizlendiği iddiaları Meclis gündemine taşındı. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde, “2019 yılında uyuz teşhisi konulmuş hasta sayısı kaçtır? Vaka sayısının 10 kat arttığına ilişkin bilgiler doğru mudur?” diye sordu.

Uyuz salgınının ciddiyetle ele alınmadığı için hızla tüm Türkiye'ye yayıldığını ve uyuz ilaçlarının piyasada bulunamadığını ifade eden Taşcıer, “2020 yılına girerken uyuz gibi bir hastalıkla mücadele edilmek zorunda kalınması birilerini düşündürmeli. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizin ve kötü sağlık yönetiminin bu salgında payı vardır. Aman kimse duymasın denilerek alınmayan önlemler ve yapılmayan duyurular neticesinde uyuz bir salgına dönüştü” dedi.

Taşcıer, Bakan Koca’ya “2019 yılında uyuz teşhisi konmuş hasta sayısı kaçtır? Vaka sayısının on kat arttığına dair bilgiler doğru mudur? Uyuz salgını ile ilgili bu yıl içerisinde aldığınız önlemler nelerdir?” sorularını da yöneltti.

UYUZ NASIL BULAŞIR?

Hastalık kişiden kişiye genellikle 15-20 dakikalık bir sürede bile yakın temasla (el ele tutuşma gibi) bulaşabiliyor. Uyuz paraziti kişiye geçtikten sonra ortalama 3-6 hafta gibi bir sürede şikayet oluşturmaya başlıyor. Özellikle geceleri artan, sıcak banyo ve duş ile şiddetlenen kaşıntı en önemli klinik bulgusudur. El parmak araları, el bileğinin iç yüzü, koltuk altları, kulak arkaları, bel bölgesi, ayak bilekleri, ayaklar, kalçalar, kadınlarda meme uçları ve erkeklerde genital bölgede kaşıntı oluşuyor.

İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası ve İstanbul Diş Hekimleri Odası'ndan oluşan İstanbul Sağlık Meslek Odaları Koordinasyonu, kentte son zamanlarda uyuz hastalığı olaylarında artış olduğunu belirterek bir dizi uyarıda bulunmuştu. Uyuzdan korunmak için hasta olduğundan şüphelenilen kişilerle temastan kaçınmak, iç çamaşırı, havlu, nevresim gibi kişisel eşyaların temizliğine dikkat etmek, vücut ile direkt teması bulunan eşyaları ortak kullanmaktan kaçınmak, ev, araba gibi alanların temizliğine dikkat etmek gerekiyor.

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