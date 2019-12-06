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‘Yoğun bakım ünitesi yağışlı havalarda bu hale geliyor’

Antalya’nın Kemer, Demre ve Elmalı Devlet Hastanelerinin yoğun bakım ünitelerinin su alması meclis gündemine taşındı. CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya hastanelerin “çamaşır konteynırlı” önlemini sordu. Milletvekilinin paylaştığı fotoğrafı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İsmail AKIN
13:33 -
Haberler Sağlık
‘Yoğun bakım ünitesi yağışlı havalarda bu hale geliyor’

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, verdiği soru önergesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Demre Devlet Hastanesi, Kemer Devlet Hastanesi ve Elmalı Devlet Hastanesinin yoğun bakım ve eczane ünitelerini yağışlı havalarda tavandan su almasını sordu.

CHP’li Milletvekili Rafet Zeybek

Milletvekili Rafet Zeybek, söz konusu hastaneleri hangi firmaların inşa ettiğini, firmalara ne kadar ödendiğini sordu. CHP'li Zeybek Devlet Hastanelerinin yağışlı havalarda su almasının hem çalışan sağlık emekçilerini hem de sağlık hizmeti alan vatandaşlarımızı zor durumda bıraktığını belirtti.

KOTA UYGULAMASINI DA SORDU

CHP'li Zeybek Sağlık Bakanı'ndan, görüntüleme cihazları (BTR-MR) için kota uygulamasını ve kotanın doldurulmadığı zaman firmaya fazla ücret ödemesi yapılıp yapılmadığını da sordu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET

Yazılı soru önergesinde sağlık emekçilerinin yaşadıkları zorluklara da değinen CHP'li Zeybek, Antalya genelinde kamu hastanelerinde sağlık çalışanlarına yönelik son beş yılda kaç fiziki, sözlü ve psikolojik saldırı olaylarına dikkat çekti. Zeybek, döner sermaye ödemelerinden, idari ve siyasi baskıya, çalışma şartlarının zorluğuna kadar sağlık emekçilerinin çözüm bekleyen birçok sorunu olduğunu belirtti.

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