AA genel kurulu ikinci kez ertelendi

Anadolu Ajansı (AA) bir anonim şirket. Çoğunluk hisseleri Hazine'de. Hisseler üzerinde oy ve kullanım hakkı da. (Kalan payların yapısı dağınık.)

AA 19 Nisan'da da resmen Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, “her yıl kendi bütçesinin AA bölümündeki ödeneği aşmamak üzere AA ile en çok 5 yıllık sözleşme yapmaya yetkili” kılındı.

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31 Mart gecesi, saatlerce veri akışını kesen AA'da garip gelişmeler var.

Yasa gereği yılda bir kez yapılması gereken olağan genel kurul, ikinci kez ertelendi. İlk genel kurul 25 Nisan 2019'daydı. AA genel kurulu, “yasal olarak belirlenmiş bulunan toplantı nisabı oluşmadığından” yapılamamış. 24 Mayıs 2019 tarihine ertelenmiş.

“SİYASETEN” ERTELEME

AA genel kurulu, ikinci kez cuma günü Ankara'da toplandı.

Bu defa da Hazine temsilcisi erteleme istemiş. Gerekçesi “siyaseten” diye açıklanmış. Gündeme geçilememiş bile.

“Siyaseten” kelimesinden kasıt biraz belirsiz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak mı istememiş, yoksa Cumhurbaşkanlığı mı pek belli değil.

Soru şu: AA genel kurulunun ikinci kez ve belirsiz bir tarihe ertelenmesi, 23 Haziran İstanbul seçimleri için ne anlam ifade ediyor?

Kazancı'dan sonsuzluk ‘inci'si

AA'nın yapılamayan genel kurulunda hava yer yer elektriklenmiş. Genel Müdür Şenol Kazancı'dan enteresan, biraz da garip karşılanan ifadeler gelmiş. Malum, ilk zamanlar Kazancı'nın mevcut pozisyonu, Bilal Erdoğan ile İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşlıklarına bağlanmıştı.

Kazancı, buna atfen “Aynı okuldaydık ama o benden altı yaş küçük” demiş.

Eski genel müdürlerin fotoğraflarının köşesinde kendi görev süresiyle ilgili henüz boş olan yere, “sonsuz” işareti konulması gerektiğini söylemiş, -mış diyorum, çünkü kulis bilgisi. Fakat bilgilerin “içeriden” geldiğini vurgulayalım.

AA'nın bütçesi sır mıdır?

Cumhurbaşkanı, AA'nın faaliyet bütçe örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi üzerinde doğrudan denetim yetkisine de sahip.

Peki bizim vergilerimizi kullanan “AA'nın bütçesi nedir?” derseniz, bu konuda ne AA ne Cumhurbaşkanlığı, ne de İletişim Başkanlığı'nda açık bir veriye ulaşabildim.

Fikir versin: Eski Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü internet sitesinden yayımlamıştı. 2015'te AA'ya aktarılan ödenek tutarı 170 milyon TL'ydi. Herhalde bu rakam azalmamıştır değil mi?

Yeşilay lüks minibüsü satıyor mu?

Yeşilay yönetiminden “informel” yolla mesaj geldi.

İki merak doğmuş: Birincisi haber kaynaklarım. İkincisi, yazılarımın bir kampanyaya dönüşüp dönüşmeyeceği. Bağımlılık merkezlerinden hizmet alan yurttaşlar açısından endişe varmış.

“Yöneticilerin konfora, geziye, lükse düşkünlüğü yok” diyemiyorlar.

Kampanya değil, gazetecilik yaptığımızı vurguladım.

Haberi ileten kişiye, açıklama yapılırsa gazetecilik ilkeleri gereği yer vereceğimi, yanı sıra, kaynak kullanımını sormak kaydıyla röportaja hazır olduğumu ilettim.

Bu arada iki hafta önce yazdığımız, lüks araçlar konusunda Yeşilay yönetiminde elden çıkarma, satış kararı tartışıldığını duydum.

Bilinmeli ki, bu köklü dernekteki lüks harcamalar, “arkadaşlar”a yaptırtılan işler, satın almalar, seyahatler sanıldığından daha fazla rahatsızlık yaratıyor, sanıldığından daha çok dikkat çekiyor.

En basitinden: Ramazan ayı boyunca pek çok kişisel nitelikle iftar ve sahurlar Sepetçiler Kasrı'nda verildi mi verilmedi mi?

Çanakkale Köprüsü'nde 15 Euro+KDV

1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında önemli bir etap daha tamamlandı. Asya yakasındaki kule kesonları (önceden belirlenen derinlikte kazma ve yerleştirme amacıyla gömülen yapı) denize batırıldı.

Yap-İşlet-Devret'le yaptırılan köprüde, bakanların ısrarla anmadığı bilgiyi tekrar hatırlatalım:

Müteahhit ortaklığa her biri 15 Euro artı yüzde 8 KDV üzerinden “günlük 45 bin araç garantisi” verildi. Günde 45 binin altında araç geçerse, aradaki farkın bedeli bütçeden ödenecek. Limak-Yapı Merkezi-Daelim-SK konsorsiyumu, köprü ve otoyol yapımı için 10 milyar 353 milyon TL proje bedeli, 5.5 yıl yapım süresi dahil, 16 yıl, 12 gün işletme süresi teklif etmişti.