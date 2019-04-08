AA yöneticileri halka hesap vermek zorunda

Anadolu Ajansı (AA) herkesin nefesini tuttuğu 31 Mart gecesi ansızın kestiği veri akışının hesabını hâlâ vermedi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'in bunalmış bir yüz ifadesiyle canlı yayında heceleye heceleye, “AA benim müşterim de-ğil, benden veri al-mı-yor. Nereden veri alıyor bil-mi-yo-rum” açıklamasıyla fırlattığı ağır töhmeti dağıtacak bir açıklama da yapmadı.

AKP iktidarının medyayı mutlak kontrolü altına almasından bu yana, seçim yayıncılığının zorunlu kaynağı haline dönüşen AA muhtemelen sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı sorumlu olduğunu düşünüyor.

Ama yanılıyor.

Değil mi ki AA tek kaynaktır, değil mi ki kendi kendine çok güvenilir olduğunun reklamını yapmaktadır, değil mi ki eski adı Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bütçesinden önemli tutarda kaynak kullanmaktadır.

O vakit AA, bütün ülkeye karşı sorumludur.

Sorumluluğun kapsamında öncelikle seçim tarihlerinde yaptığı yayınların verilerini hangi kaynaklardan aldığını açıklamak vardır:

Bütün sandıkların başında muhabiri mi var, verileri sandık kurulundan mı, güvenlik güçlerinden mi, AKP temsilcilerinden mi, kimden ve nasıl alıyor?

Sadece 31 Mart 2019 gecesini de değil.

Anadolu Ajansı, 24 Haziran 2018'de, 16 Nisan 2017'de (referandum), 1 Kasım 2015'de, 7 Haziran 2015'deki seçim sonuçlarının kaynaklarını da açıklamak zorundadır.

Birbirini izleyen bu tarihlerde yapılan oylamalar bir ülkenin ve o ülkenin nesillerinin kaderini tayin etmiştir çünkü.

Aslında AA'dan beklentimiz basit: Seçim verileri konusundaki merakımızın 5N-1K kuralına göre haberleştirilmesi.

AA'nın genel kurulu yakında

Atatürk'ün “Anadolu Ajansı Türkiye'nin sesini bütün dünyaya duyuracaktır” şiarıyla kurduğu Anadolu Ajansı 99 yaşına girdi.

AA'nın geçtiğimiz hafta doğum gününü sosyal medya hesabında duyurduğu haber grafiklerden biri “Güvenilir haberin kaynağı Anadolu Ajansı 99 yaşında” başlığını taşıyordu.

Kendisi için “Güvenilir haberin kaynağı” tanımını yapan AA aynı zamanda bir anonim şirket.

25 Nisan 2019 tarihinde olağan genel kurulu var.

Ticaret Sicili'ne göre AA'nın yönetimi 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilecek. Aklanacak yani.

Geçen yıl yapılan genel kurulda 2021 yılına kadar seçilmiş yönetim kurulu üyeleri Şenol Kazancı, Ali Türker Pirtini, Bahadır Saraçgil, Muhammet Salih Demirkan, Şaban Kızıldağ'dan oluşuyor.

Ticaret Sicili'nin 1 Nisan 2019 tarihli sayısında yayımlanan genel kurul çağrısına göre, AA yönetim kurulu üyelerinin ücretleri de belirlenecek.

(Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine dair maddede huzur hakkı olup olmadığı bilgisi yer almıyor.)

Genel kurul gündeminde 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu özeti de görüşülecek.

Acaba AA, bilançosunu ve kullandığı kamu kaynaklarını kamuoyuna paylaşmayı düşünür mü?

Yüzlerdeki hazımsızlık

Önceki seçimlerde eşi benzeri görülmemiş yol ve yöntemleri hukuk adı altında zora koşanların yüzüne dikkatle bakın.

O yüzlerde haklı olduğuna yürekten inanan insanlara has özgüvenin izini göremezsiniz. Göreceğiniz, seçim sonuçlarına bağlı çok şeyi kaybetmiş olmanın kararmış hırsıdır.

“Millet” ten saymadıkları milyonlarca insanın sinir uçlarıyla kedinin fareyle oynadığı gibi oynar, seçim sonuçlarını kıra döke tersine döndürmeye çalışırken, güvendikleri tek bir şey var: Zor aygıtlarının elinde oluşu.

Polisi, askeri, jandarması. Yürütmeye bağlı her şey kontrollerinde.

“Hukuk, hukuk” diyen AKP kurmaylarına, hocalıktan ihraç ettikleri Anayasa Profesörü CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun şu taze satırlarını bırakalım:

“İstanbul İl Seçim Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçim İl Birleştirme Tutanak Özeti'ni 01/04/2019 tarihinde açıklamıştır. Söz konusu tutanakta 2972 sayılı Kanun'un madde 22'ye atıf yapılmıştır.

Söz konusu madde uyarınca Ekrem İmamoğlu başkan seçilmiştir.

Dolayısıyla mazbata verilmesi önünde hiçbir engel yoktur.”

O madde ne mi diyor?

Birleştirme tutanağına göre en çok oy alan adayın büyükşehir belediye başkanı olacağını.