Davetli ihalede keyfiliğe devam

Kamu İhale Kurumu (KİK) yılın ilk altı ayına ilişkin ihale verilerini bir raporla açıkladı.

Kamu Alımları İzleme Raporu, ihalelerde keyfiliğin sürdüğünü belgeliyor. Bu şekilde yazmıyor tabii, ama özel durumlarda başvurulması gereken pazarlık usulünün bolca kullanıldığı rakamlardan görünüyor.

Önce toplu bilgi: Ocak-haziran döneminde Kamu İhale Kanunu kapsamında, ülke genelinde yapılan ihale sayısı: 28 bin 238. Toplam sözleşme büyüklüğü ise 56 milyar 354 milyon 890 bin TL.



PAZARLIK USULÜ

“Keyfilik” ihtimaliyle birlikte andığım “pazarlık” usulü, normalde acele hallerde uygulanmalı.Yasada sayılmış altı ayrı özel durum var.

‘Güvenlik ve savunmayla ilgili özel durumların çıkması hali'ni dışarıda tutmak gerekiyor. Ancak -b ve -f fıkraları keyfiliğe açık. Bugün az değinilen ‘f' fıkrasından söz edeceğim.

Yasaya AKP'nin eklettiği bu fıkrada kamu kuruluşlarına her sene değişen bir satın alma limiti veriliyor.

Anlamı şu: Bizlerin vergisiyle çalışan kurumlar, bir limite kadar açık ihale yapmak zorunda değil. İlan zorunluluğu da yok. Şirketleri farklı iletişim yollarıyla davet etmeleri mümkün.

Bu yılın tebliğle güncellenen limiti: 301 bin 228 TL.

Şimdi güncel KİK raporuna gelelim.Ocak-haziran döneminde bu maddeye (21/f) göre yapılan ihale sayısı: 5.315. Yani kurumlar, “Benim satın alacağım mal ya da hizmet 301 bin 228 lirayı geçmiyor. Açık ihaleye gerek yok. Firmaları davet edeyim” demiş.

Bu şekilde yapılan ihalelerin toplam büyüklüğü 910.4 milyon TL. 555.8 milyon TL'si mal, 354.5 milyon TL'si de hizmet alımı.

Düşünün ki yerelde belediyeyi yöneten partiye yakın bir tüccarsınız. Rekabete kapalı bu tip ihalelerin size zor olması mümkün mü?

OLAĞANÜSTÜ MADDEDEN 10 MİLYAR

Altı aylık ihale büyüklüğü 56.3 milyar TL' dedik. Bu tutarın 9,5 milyar TL'lik kısmı 21/b usulüyle yapılmış. Yani “pazarlık” maddesinin ‘tabii afet, öngörülemeyen durum'da uygulanan yöntemiyle. Bu ihalelerin 6.8 milyar TL'lik kısmı da yapım ihalesi.

Depremden, selden, öngörülemez felaketlerden başımızı kaldıramadığımız bir altı ayı mı geride bıraktık mı sizce?

Yoksa pazarlık usulü/davetli ihale ‘pratikliği' ile iktidarı ayakta tutan sütunlardan biri olmayı mı sürdürüyor?

AŞTİ-Söğütözü metrosunda hakikat

Okurum Ç.Ş. Ankaralılar için önem taşıyan bir ulaşım konusuna değinmiş. Değinmekle kalmayıp haber vermiş.

Konu: AŞTİ (Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali)-Söğütözü bağlantısı. Söğütözü yönü özellikle ODTÜ, Bilkent, Hacettepe üniversiteleri için önemli. AŞTİ'de inen öğrenciler ya dolmuş için bavullarıyla bozuk kaldırımda yürüyüp Konya yoluna çıkıyor. Ya da metroya binseler dahi aktarma yapmaları zorunlu.

Yıllar önce planlanan AŞTİ-Söğütözü bağlantısı o kadar unutulmuş ki, Ulaştırma Bakanlığı sitesinde yer alan “Bakanlık Ankara için ne yaptı/yapıyor” raporunda tek kelime yok.

Okurum fasılalarla BİMER'e ve CİMER'e başvurmuş. İlk cevapta “Bağlantı Mart 2018'de tamamlanacak” denilmiş. Nisan 2018'de “2018 sonu” cevabı gelmiş. Okurum Nisan 2019'da tekrar başvurduğunda aldığı yazı şu: “Sinyalizasyon ve haberleşme sisteminin eski olması nedeniyle uzatmanın yapılamayacağı, ancak Ankaray sisteminin Doğu Ankara ve 100. Yıl'a uzatılması kapsamında yapılması mümkün olabileceği.”

Soru benden: Bir yıl öncesine kadar eski olmayan sinyalizasyon sistemi, AKP seçimi kaybedince mi eskidi? Yoksa sinyalizasyon ve haberleşme sistemi hep mi sorunluydu?

AŞTİ-Söğütözü hattı konusunda gerçek nedir?

Okullar açılırken

Bugün okullar açılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Malatya'da ÖNDER İmam Hatipliler Derneği kurultayından seslendi:

“İmam hatip okullarımız bu manada vicdanın ve liyakatin bilim ve teknolojiyle birleşerek insanlığa hizmet etmenin yolunu açıyor.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) eski yönetimi de aynı fikirdeymiş ki dernek yurtlarına ciddi destek sağlamış.

Dokuz aydır ne zaman gündeme gelse, muhataplarının “Biz nakit bağış almadık” diyerek, belediye kasasından kaynak çıkmasıyla sonuçlanan ayni ve dolaylı destekleri örtmeye çalıştığı ‘STK-Okul-Yurt Faaliyet Raporu 2018'e göre ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'ne sağlanan desteklerin toplam maliyeti 13 milyon 290 bin 324 TL.

Dağılım ise şöyle:

– Bakım onarım tadilat: 6.5 milyon TL,

– Tefrişat: 4.7 milyon TL,

– Ulaşım: 2 milyon TL,

– Spor malzemesi: 52.700 TL,

– Yeme-içme: 46.590 TL.

Raporun 14. sayfasında, Çekmeköy, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Ümraniye, Fatih, Bağcılar, Üsküdar'daki öğrenci yurtlarının (tefriş edilmiş, yenilenmiş) görselleri yer alıyor.