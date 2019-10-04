En pahalı ‘davet’li ihale Konya için

Enflasyon tek haneye indi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylül ayında geçen yıla göre yüzde 9.26 arttı. Şimdi size bir soru. Yanıtlamak için uzman olmaya gerek yok.

Sizce enflasyonun tek hane olduğu bir ülkede yatırımcı kuruluşlar, ihaleleri neden döviz üzerinden yapar? Eğer parası değerliyse, bu değeri koruyorsa, Euro üzerinden ihaleye niye ihtiyaç duyulsun?

Yoksa açıklanan enflasyon rakamlarının güvenilirlik sorunu mu var?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mutlaka bu sorunun yanıtını biliyordur. Ama cevap vermeyeceği için konumuza dönelim. Bugün yine size sizden gizlenen ama bu kez gerçekten çok büyük bir ihaleyi haber vereceğim.

GİZLİ İHALE EURO ÜZERİNDEN

2 Ekim 2019 Çarşamba günü, Türkiye'nin bugüne kadarki en yüksek tutarlı “davet” usulü ihale ilan edilmeden yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ihalenin adı:

“Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Belediyesi Hafif Raylı Hattı ve Elektromekanik Sistekleri ile Araçlarının Temin Montaj ve İşletmeye Alma İşleri”.

Altı firmanın davet edildiğini, üç firma/firma ortaklığının teklif verdiğini öğrendik. Enflasyonu tek haneye inen güzel ülkemizde verilen teklifler Euro üzerinden. Buyrun:

China National Machinery (CMC)+Taşyapı: 1 milyar 196 milyon 499 bin 923 Euro, 29 cent.

Kolin İnşaat+Kalyon İnşaat: 1 milyar 205 milyon 456 bin 553 Euro, 13 cent.

Cengiz İnşaat: 1 milyar 232 milyon 619 bin 236 Euro, 83 cent.

7.5 MİLYARLIK İHALEYİ GİZLEMEK

2 Ekim 2019 günü, 1 Euro 6.25 TL'den işlem gördü. Yukarıda gördüğünüz tekliflerin ortalaması yaklaşık 7.5 milyar TL'ye karşılık geliyor (İhaleye metro araçlarının da dahil olduğunu öğrendik.)

“Uluslararası ihale kriterlerine” göre yapıldığı söylenen bu ihalede, anlaşılan o ki “uluslararası ihale” ibaresi döviz üzerinden ihale yapmayı meşrulaştırıyor.

İyi de o zaman neden gizli yapıyorsunuz? Madem uluslararası çapta bir ihale açıp, şartnamedeki teklif esaslarını Euro üzerinden belirliyorsunuz, o zaman ilan edin. Herkes bilsin, görsün.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya ziyaretinde müjdelediği bu hafif raylı sistem yüzbinlerce kişinin toplu ulaşımında, taşınmasında kullanılmayacak mı?

Bu yatırımı halk için yapmıyor musunuz?

Neyin gizliliği bu?

GÖZ YAŞARTAN CENT

Bu arada not düşeyim: Bugüne kadarki gelmiş geçmiş döviz üzerinden yapılan en büyük davetli ihale olan Konya Hafif Raylı Sistem ihalesinde gelen bu teklifler geçerli kabul edilmiş. İkinci tekliflerini sunmak üzere firmalar, firma ortaklıkları tekrar davet edilecekmiş.

Bakalım 1 milyar 200 milyon Euro'lar düzeyinde bu ihalenin kazananı kim olacak? Gaziantep'teki Gaziray ihalesini yine davetle bir ay önce alan Kalyon mu (Kolin ile beraber), Çin devlet şirketiyle ortak teklif veren Taşyapı mı, yoksa en pahalı teklifi veren “Bu milletin..” sözüyle maruf Cengiz İnşaat mı?

Yazıyı bitirirken tekliflere tekrar baktım:

1 milyar 200 milyon Euro'ların konuşulduğu, ilan edilmeden davetle yapılan bir ihalede, projede, sanki kamu malının her kuruşu çok özenli harcanıyormuş gibi, tekliflerin 13 cent'li 29 cent'li bitmesi her türlü takdir ve övgünün üzerindeymiş gerçekten. Bir milletle ancak bu kadar inceden dalga geçilir.