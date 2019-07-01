THY yönetiminin yeni ücretleri

Türk Hava Yolları (THY) genel kurulu geçen cuma toplandı.

Gündemde, 2018'de seçilmiş iki ismin onaya sunulacağını ve yönetim kuruluna ödenecek yeni ücretler olduğunu duyurmuştuk. Önce ücretin niteliğine ilişkin bir değerlendirmeyi paylaşalım.

Yöneticilere bir yılda toplam 19.6 milyon TL ödendiğini duyuran THY'nin 2018 yılı Faaliyet Raporu'na göre huzur hakkı olmadığını yazmıştım.

Fakat bir okurumdan uyarı/bilgi mesajı geldi. THY'de başmüfettişken verimsizlik gerekçesiyle işten uzaklaştırılan, açtığı davayı kazanan ve 28 Haziran'daki genel kurula hissedar sıfatıyla katılan Bilal Yıldız der ki:

“THY yönetim kurulu üyeleri, aylık olarak YPK'nın her yıl belirlediği ücretin 5 katını huzur hakkı adıyla alır. Aynı tutarda olmak üzere de 4 ikramiye ödenir.”

VERGİSİZ “HUZUR”

2019 için belirlenen aylık huzur hakkının 3 bin 59 TL olduğunu anımsatan Yıldız, şöyle sürdürüyor:

“THY yönetim kurulu üyeleri beş katı aldığı için, 3 bin 59'u önce 5, sonra da 16 ile çarptığımızda bir üyenin yıllık huzur hakkı ödemesini buluyoruz. Toplam 244 bin 720 TL. On ikiye bölersek aylık 20 bin 393 TL eder. Bu rakamlar net rakamlardır. Çünkü, Stopaj Vergisi'ni THY ödüyor.”

BAŞKANA İKİ KATI

Yönetim kurulu başkanına ücretin iki katı ödendiğini, yönetim kurulu başkanı İlker Aycı'nın THY bünyesindeki 9 alt şirketin de başkanı olduğunu belirten Yıldız, “Hepsinden huzur hakkı aldığı varsayımı altında, bulunan rakamı 10'la çarpmamız gerekir. Ya da kaçından alıyorsa kendileri lütfedip açıklarlarsa biz de öğreniriz” diyor.

Bu ücretlere fatura karşılığı harcama, ulaşım ve konaklama olanakları dahil değilmiş. Ve bilin bakalım bu ücreti genel kurulda kim teklif ediyor?

Türkiye Varlık Fonu (TVF) temsilcisi…

Atamaya itiraz tutanakta

Çünkü THY'nin yüzde 49'u kamuda. Bu hisseler de TVF'de. Kamu hissesi bir şirkette yani. TVF'nin Başkanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Erdoğan'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun, aynı zamanda Borsa İstanbul yönetiminde. Altun'un eşi olan Sosyoloji öğrenimi görmüş Akademisyen Dr. Fatmanur Altun THY Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Cuma günkü genel kurul sırasında hissedar Bilal Yıldız, Aycı'ya bu tabloyu hatırlattı. Altun'un seçilmesinin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne aykırı olduğuna ilişkin muhalefet şerhi sundu. Ret oyu verdi. İtirazı da tutanağa eklendi.

Huzur hakkını üçe katlamak

Malum, Cumhurbaşkanı kendisine bir Yüksek İstişare Kurulu kurdu. Amacını “bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak” diye açıkladılar.

İlk toplantıda maaşlarını 18 bin TL olarak belirlediklerini Veli Toprak imzalı haberde okuduk.

18 bin TL'de bir hikmet olmalı. Zira aynı hafta bir kurumda daha yöneticilerin huzur hakkı 18 bin TL'ye çıktı.

O kurum TÜBA. Türkiye Bilimler Akademisi. Erdoğan, 4 No'lu kararnamesinde değişiklik yapmış. Bir kalem hareketiyle huzur hakkı üçe katlanmış.

Normalde TÜBA başkan ve konsey üyelerine toplantı başına huzur hakkı ödeniyor ve bunun da farklı bir formülü var.

Erdoğan, formüldeki 3000 olan gösterge rakamını 9000 yapmış.

19 Haziran'da yayımlanan bu kararname değişikliği ile formüle göre 6 bin TL olan huzur hakkı da 18 bin TL'ye yükselivermiş.

Peki bu niye şimdi yapılmış, neden daha bir yıl geçmeden huzur hakkı üçe katlanmış diye soracak olursanız tahminimiz şu:

TÜBA'ya geçen mayıs ayında yeni başkan atandı: Necmettin Erbakan Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker. İhtimal o ki; 6 bin TL Prof. Şeker için yeterli görülmedi.

Zamlardan bunalan millet düşünsün değil mi, huzur neydi diye.

Türkiye Maarif Vakfı

Okullar açılırken ilköğretim okullarında okulların temel fiziki eksikleri için velilerden para toplandığı herkesin bildiği sırdır. Eğitim bütçesinin yüksekliği kimseyi yanıltmasın. 113.8 milyar TL bütçenin yüzde 83'ü zorunlu personel giderlerine ayrılıyor.

Hal böyleyken Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta 541 milyon TL'yi tek kalemde Türkiye Maarif Vakfı'na aktardı. Yurtdışındaki FETÖ okullarının devralınması için kurulan Türkiye Maarif Vakfı'na, yıl ortasında bu ölçekte bir kaynak aktarımı TBMM'nin bütçe hakkı bakımından tartışmalıdır. Unutmadan, söz konusu vakıf, İBB'ce hazırlandığı halde yayınlanmayan ve bizim duyurduğumuz 2018 STK Okul Yurt Faaliyet Raporu'nda da geçiyor. Vakfa İBB'den sağlanan desteklerin maliyeti 26 milyon 490 bin 665 TL olarak ifade edilmiş.Türkiye Maarif Vakfı, harcamalarını kamuoyu ile paylaşmayı düşünür mü?