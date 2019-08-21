Millet iradesine saygısızlık

Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi:

Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanları görevden alınarak yerlerine valiler “kayyum” atandı.

Yeni bir seçim yapılmadığı sürece, ki mevzuata göre yeni bir seçim mümkün görünmüyor, bu üç ilin valileri 5 yıl boyunca hem valilik hem belediye başkanlığı yapacak. Bu üç ilin belediyelerini Mart 2024'e kadar “seçilmişler” değil, “atanmışlar” yönetecek.

Hükümet kanadıyla yaptığım görüşmelerde, HDP'li başkanların PKK terör örgütü ile bağlarını koparmadıklarına dair iddiaları dinledim. Başkanların haklarındaki terör soruşturmaları, işe aldıkları bazı isimlerin terör örgütü ile bağlantılı olduğu, belediyenin imkanlarının PKK'nın hizmetine sunulduğu gibi iddialar da mevcut. Ancak bu iddialara ilişkin süren soruşturmalar dışında somut bir yargı kararı bulamadım. “Başkanlar suçluysa, görevden alınıp yerlerine belediye meclislerinde neden seçim yapılmadı” soruma da ikna edici bir yanıt bulamadım.

Konuyu dün telefonla görüştüğüm CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da sordum. Sözlerini aynen aktarıyorum:

“Bu yapılan demokrasiyle bağdaşmıyor. Darbe ruhuyla yapılmış bir adım. Milletin iradesine darbe indirildi. Bu üç başkan da aday olmadan önce savcıdan iyi hal kağıdı almış. YSK'ya gitmiş, orada yedi yüksek yargıç var, onlar da sakınca görmemiş. Bugün baktım gazetelerine, suçlu ilan etmişler.

Bir kişinin suçlu olduğuna ne zamandan bu yana mahkeme dışındakiler karar veriyor. Dünyanın her yerinde yargı karar verir.

Mahkemelerin hepsi elinde olduğu halde mahkemenin kararını bile beklemiyorsun, hızlıca kendin karar verip adım atıyorsun. Bu mesele HDP ya da başka bir parti meselesi değil. Davutoğlu'na Başbakanlığı bıraktırdıklarında da aynı tepkiyi gösterdik. AKP'li başkanlar görevden istifa ettirilirken de…

Bu yapılan millet iradesine saygısızlıktır.

Madem böyle yapacaktınız sandığı niye koydunuz? Madem sandığı koydunuz, niye gereğini yapıp vatandaşın iradesine saygı göstermiyorsunuz?

Aklın mantığın alacağı şeyler değil bunlar. Bu yapılanlarla dünyanın hiçbir yerinde ‘Türkiye'de demokrasi var'ı anlatamayız.

20 Temmuz'da ilan edilen OHAL resmen bitti ama fiilen devam ediyor. Zaten (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan ilan etmişti. ‘Seçilirlerse görevden alırız' demişti. Her şey bir kişinin iki dudağı arasında. Kenan Evren'de, darbe dönemlerinde bile yaşanmamıştı böyle şeyler.”

“Milletin ferasetine güveniyorum”

Son kayyum kararından sonra, özellikle belediye başkanlıklarının CHP'de, belediye meclislerindeki çoğunluğun ise Cumhur İttifakı'nda olduğu büyükşehirlerde başkanlarının görevden alınabileceği konuşulmaya başlandı. Kılıçdaroğlu'na bu iddiayı hatırlattığımda ise şu yanıtı verdi:

“Partinin adı ne fark eder ki? Bir kişinin iradesi ile her şey olabiliyor, milletin iradesi yok sayılabiliyor ülkede. Artık demokrasinin son kırıntıları da ortadan kalktı.”

Kılıçdaroğlu, parti olarak alınan ve alınabilecek diğer kayyum kararlarıyla ilgili ne yapmayı düşündüklerini sorduğumda ise şöyle konuştu:

“Bu tür olaylar yaşanınca sokağa çıkmak, protesto etmek gibi durumları doğru bulmuyoruz. Biz milletin ferasetine güveniyoruz. İstanbul'da da aynı şeyi YSK eliyle bize yaptılar. ‘Ya sokağa çıkın ya boykot edin' dediler. İkisini de yapmadık. Halkın ferasetine güvendik ve gördük.”

“Parti genel başkanı hakim atamaz”

Kılıçdaroğlu ile Beştepe'de yapılacak yargı yılı açılış töreni ile Metin Feyzioğlu üzerinden yapılan tartışmaları da konuştuk. Önce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin genel başkanı olduğuna ve aynı zamanda yargı kurumlarına atama yaptığına dikkat çekti ve ardından sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyanın hiçbir cumhuriyetinde parti genel başkanı hakim, savcı tayin etmiyor, edemiyor. Erdoğan diye düşünmeyin. Her kim olursa olsun. Siyasi parti lideri yargıya atama yapmamalı.

Yargı yılı açılış töreninin yapılacağı yer ile ilgili Danıştay İdari Davaları Genel Kurulu ‘kaçak' kararı verdi. Ya Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu hatalı, ya törenin yeri hatalı. Yargı kararına ilk avukatların, hakimlerin, savcıların saygı göstermesi lazım.”