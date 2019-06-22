Ekonomiye yaz günü kar yağacak!

Yarın Türkiye'nin kader seçimi var. 24 Haziran sabahı bambaşka bir Türkiye'ye uyana… Ha ha ha! Yok be kardeşim ciddiye alma… Şaka bu şaka!

Ne olacak? Gökten para mı yağacak? Yaşadığımız sefalet kaldığı yerden devam edecek!

Tarihe geçecek bir seçim… Belki sonuç değişmedi ama ekonomiyi iyice mahvetti! İktidar bu seçimi kazanabilmek için bütçeyi tarumar etti.

Hadi bunlara alışığız da serbest piyasa ekonomisini bitirmesine ne demeli? Değer miydi?

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Ekonomi için zaten yaktık gemileri… Dönüş yok artık geri… Lakin tek tesellimiz ucundan da olsa demokrasi!

Önümüzdeki yıllara ya daha fakir ama daha demokrat bir ülke olarak adım atacağız. Ya da hem fakir hem sefil… Seçim sonucu değişmeyecek olan sıfat “fakir!”

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Polyanna gibi; “Seçimler bitsin hele bakarsın ekonomi gider iyiye” diyen iyimseler, dağa kaldırsalar, dağ havası iyi geldi mi diyecekler?

Ünlü düşünür Serdar Ortaç'ın dediği gibi “buralara yaz günü kar yağacak!” Ekonomi iyice donacak. Yaprak kımıldamayacak!

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Bakın; Türkiye ekonomisi hakkında size yalan söylediler! Kaderden bahsetmediler…

Bütün bütçeyi bitir, Türkiye'nin geleceğini yap-işlet-devret projeleri ile yandaş şirketlere zimmetle… Sonra da ülke ekonomisinden iyi bir şeyler bekle!

Hani “Yeni Ekonomi Programı” açıklamışlardı. Buna göre, bu yıl dolar kuru 5.60 lira ortalamayı tutturmalı. Aynı hesaplamayla dolar kuru tahmini 2020'de 6.00 lira, 2021 yılında da 6.20 lira olarak öngörüldü.

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Bu hedefler tutsa bile ki 2019 yılının tutmayacağı şimdiden belli, yap-işlet-devret projelerine bütçeden bu ödemelere ayrılan garanti para 14 milyar lira… 2020'de 25 milyar lira… 2021'de 28 milyar lira… Ya dolar kuru daha da artarsa?

Seçim sonrası havayı dağıtmak için paket üstüne paket açacaklar. Ülke paket açmadan büyüyemez, ekonomi yürüyemez hale geldi… Ha açmışsın paketi, ha basmışsın hormonu…

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Durun bakalım daha… Ertelen zamlar var ya… Elektrik ile başlayacak. Ülkemizde yüzyıllardır süren gelenektir. Tecavüze uğrayan tecavüzcüsü ile evlendirilir.

Bırakın elektriği, aldığımız nefese bile vergi gelse, biz oyuna gelmeyeceğiz. Dış güçlere ülkemizi yedirmeyeceğiz. Hemen yeni bir saray daha yapıp gerekli cevabı vereceğiz.

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Tam 17 yıldır ülkeyi yönetip beter edenler mi derde derman olacak? Güldürmeyin beni…

Enflasyon yalandan düşecek de, sanki koşup alışveriş mi yapacaksın? Gelirin mi artıyor ki? Yoo! Para nerede? Eee! O zaman çok da şey etme!