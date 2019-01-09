Halkın parasıyla halka sadaka!

Seçim öncesi anketler kötü geldikçe hükümet can havliyle kime ne vereceğini şaşırmış durumda. Vergi indirimleri, sigorta primleri, futbol kulüpleri, aflar, barışlar gırla gidiyor. Şimdi de elektrik yardımı, esnaf kredileri, kredi kartı borçları… Nasıl olsa devletin parası…

Ülkede 132 milyar liralık kredi kartı borcu var. Bu meblağ Ziraat Bankası'nın boyunu aşar. Aşar da ne olur? Görev zararı yazar. Merkez Bankası da para basar… Tabii ki bu tatlı tatlı yedirmenin acı acı faturası çıkar!

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Olay makarnadan elektriğe döndüğüne göre, oyları bayağı bir düşmüş herhalde! Tam 16 yıldır iktidarda olan partinin seçime 3 ay kala kredi kartı borçlularını düşünmesi… Nedir Türkçe meali? Bildiğin seçim rüşveti!

Kimse de sormuyor, “Neden bu insanlar elektrik faturalarını, kredi kartı borçlarını ödeyemiyor?” Hiç mi uzun vadeli kalıcı çözüm üretemezler? Seçim yaklaşıyor, para dağıtmazlarsa sandığa gömülecekler.

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Yandaşa vereceğine hiç değilse fakire versin, eyvallah der geçersin. Ey oy sen nelere kadirsin? Geçen seçimde muhalefet aynısını teklif edince ekonomi bakanı “Bekara karı boşamak kolay” demişti. Karıyı boşamadı, bir de üstüne kuma aldı!

“Bedava peynir sadece kapanda bulunur” misali bunları vermenin günümüz şartlarında tek bir anlamı var; “Battı balık yan gider!” Görünen o ki, ülke seçimden sonra bile toparlanamayacak! Bu gevşeklikle ekonomi, faiz, döviz ve enflasyon kıskacında takılacak.

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Türkiye'nin 80 milyonluk nüfusunda yardıma muhtaç sayısı 30 milyonu geçiyor. İşte bu fakirleşme iktidar tarafından güç olarak kullanılıyor. Normalde tersi olması gerekmez mi?

İşin ilginci 2014 yılında bütçe sunum kitapçığında yardıma muhtaç hane ve kişi sayıları gizlenmeye başladı. İhtiyaç sahibi sayısı karartıldı. Gerçek yoksulluk envanterini sadece hükümet biliyor. Onu da gözü gibi saklıyor.

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AKP'nin seçimlerdeki gücünün hammaddesi ne? Politikaları mı? Beş para etmez. Yönetimi mi? Görüp, yaşıyoruz… Berbat! Siyaset yapışı mı? Kavgadan ibaret.

En önemli gücü insanların fakirliğini kullanmayı bilmeleri… Yardım alan bir insan kararlarında özgür davranabilir mi?

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Kamudan sosyal yardım alan insanların çoğu bu parayı AKP'nin verdiğine inanıyor. Nitekim AKP her ortamda bu algıyı yayıyor. Oysa halkın parası halka sadaka gibi dağıtılıyor.

Sosyal yardım veren kurumlar AKP'nin kolları gibi çalışıyor. Yardım-oy ilişkisi güçlenerek devam ediyor. Fakirleşme işine geliyor. Minnetten, şükrandan oy devşiriyor.

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Artık siz düşünün, belediyeleri ne kadar çok istediğini… Veriyor hiç yarın olmayacakmış gibi… Her şeyi gözden çıkarmış! Kaşıkla verip şırınga ile çekecek sanki…