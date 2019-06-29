Çöp atan Yere tüküren Rüşvet veren Kaçak yapan

Seçilmiş belediye başkanları, “yeni bir şehirli tipini” de biçimlendirecek adımlar atmaya başladılar. İlk işaret önceki gün Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

Dedi ki:

Korna çalınmayacak.

Camdan çöp atılmayacak.

Yayalara öncelik verilecek.

Yaşlılara yer gösterilecek.

Yaşlılara otobüste, tramvayda, metroda yer vermek zaten bizim kültürümüzde var, bu bizim insanlık erdemimiz. Gençler devam ettiriyor. Yeni olan korna çalmamak, camdan çöp atmamak, yayalara öncelik vermek.

İmamoğlu şunu demek istiyor:

Çöp atan bizden değildir.

Korna çalan bizden değildir.

Yayaya yol vermeyen

O da bizden değildir.

Sokakta tüküren.

Caddeye çöp bırakan.

Ağaç kesen.

Yeşili tahrip eden.

Hayvanları öldüren.

Rüşvet veren bizden değildir.

Rüşvet alan bizden değildir.

Devleti soyan bizden değildir.

Belediye hortumcusu.

Yandaş kayıran.

Partiliyi belediyeye dolduran.

İmar rantı yiyen.

İmar rantı yediren.

Kaldırıma araba park eden.

Makas atarak araç süren.

Çakarlı makam aracı kullanan.

Onlar da bizden değildir.

★★★

Kaçak bina yapan.

Kaçak balkon çıkan.

Kaçak kat oturtan.

Sonra da “imar affı” bekleyen ve seçim günü gidip imar affı sözü veren ucuz politikacıya oy atanlar da bizden değildir.

Kaldırımdan çalan.

Kaçak elektrik kullanan.

Kaçak su tüketen.

Vergi kaçıran.

Yolda yürürken omuz atan.

Kadınlara sarkan, laf atan.

Genç kız bıçaklayan.

Kadınları öldüren.

Çocuklara kötü davranan.

Haksız mal edinen.

Sahtekarlık yapan.

Bozuk gıda satan.

Kopya çeken.

Yalan söyleyen.

Tembellik eden.

Park içinde, deniz kıyısında, yol kenarında mangal yakıp piknik yapan, sonra da çöpünü, kirini olduğu gibi bırakıp gidenler de bizden değildir.

★★★

Din istismarı yapan.

İnananları dinle aldatan.

Atatürk ticareti yapan.

Halkı Atatürk ile kandıran.

Bunlar da bizden değildir.

İmamoğlu işaret etti.

Yol gösterdi.

“Birlikte başaracağız” diyor. Yeni şehirli tipi böyle doğuyor. Doğmak zorunda. Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, “katılımcı ve ahlaklı yeni şehirli tipini” yüzde 80-90 oranında biçimlendirmeyi başardı. İzmir'de de rahmetli Ahmet Piriştina'dan başlayıp Aziz Kocaoğlu'na kadar uzanan çizgide de bu yeni şehirli tipi yüzde 60-70 oranında gerçekleşti. Bütün şehirlerimizin belediye başkanları ile kent halkının Eskişehir'i model alması çok faydalı olur.

KALEMİN GÖR DEDİĞİ

İsraf bataklığı sineklerini de tek tek silkele İmamoğlu!

10 büyük belediye başkanının “belediyedeki israf bataklığını kurutmak” yönünde ortaya koyacağı çabalar ilgiyle ve alkışlarla izleniyor. İsraf bataklığı belediye ihalelerinde, belediye şirketlerinde, belediye kadrolarına adam yerleştirmede, kişiye, holdinge, vakfa özel imar izni, bağış, adrese teslim kayırma yapmaktan doğuyor. Ekrem İmamoğlu'nun ve diğer tüm CHP'li, İYİ Partili, Saadet Partili, AKP'li, MHP'li belediyelerin, bu ihaleleri, harcamaları, belediye şirketlerinin içini, işe gelmeyip aybaşında maaşını bankamatikten çekenleri tek tek inceleyip, hortumu, israfı, soygunu bulup sözleşmeleri iptal ederek, yapanları mahkemeye verip, isimlerini de kent ilan tabelalarından halka açıklaması gerekiyor. Yüksek hukuk ve yüksek ahlak için “israf bataklığı sineklerini tek tek silkele, ilan tabelalarında teşhir et” görelim İmamoğlu!