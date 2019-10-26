Koridor kalkmadı Oda eklediler!

Darası alınmış sözü Adalet Bakanı söyledi: Mazlum Kobani, ABD'ye Trump ile görüşmeye giderse tutuklanıp Türkiye'ye iade edilmelidir dedi.

Kırmızı bültenle aranıyor.

Türkiye'ye iadesi gerekir.

Rusya bir yanında.

ABD diğer yanında.

“Generallik” de verdiler.

Koridor kuracaktı.

Şimdi odaya aldılar.

Abdullah Öcalan, onun için “manevi evladım” diyormuş. General Mazlum (Kobani), Amerikalılarca eğitilmiş, donatılmış, Türkiye ile savaşmaya hazırlanmış 60 bin kişilik PYD-PKK ordusunu yönetiyor.

ABD'ye gidecek.

Hoş geldin General!

Rusya ise generali hiç zahmete sokmadı. Rus Savunma Bakanı, yanına komutanlarını alıp onula canlı bağlantı yaptı ve bu haber özellikle dünya canlı yayında izlesin diye televizyonlara servis edildi. Türkiye'yi yönetenler, işte bu Rusya'ya ve ABD'ye güvenmiş, Türk halkının da onlara güvenmesi için 5-6 saatlik uzun toplantıları TV'lerden canlı yayınlamışlardı.

İçeriye propagandaymış.

General Kobani'nin komuta ettiği 60 bin kişilik PKK-PYD ordusunu Türkiye sınırından 30 kilometre öteye Rusya ile ABD çekip götüreceklerdi. Ağır silahları da ellerinden alacaklardı.

Gerçek şu:

Koridor kalkmadı.

Oda eklendi.

Ağır silahlar alınmadı.

Masada farklı konuşuyorlar. Güvence vermişlerdi. Sahada farklı davranıyorlar. PYD'yi desteklemeye, korumaya, savaştırmaya devam ediyorlar. ABD ve Rusya ikisi birden PKK'yı da bu yolla kurtarmış oluyorlar.

★★★

ABD, Suriye'den çekiliyor gibi yapıyor. Çekilen bir ülke olsa Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı birine “Generalim seni sabırsızlıkla bekliyoruz…” diye haber gönderir mi? Bu koşullar altında ABD ve Rusya tarafından generalliği kabul edilen Mazlum Kobani'nin yönettiği 60 bin kişilik ordunun Kamışlı ve Barış Pınarı Harekatı alanı dışında kalan yaklaşık 300 kilometrelik hudut hattından 150 saat içinde çıkması mümkün mü?

Generalin arkası sağlam!

Rusya ve ABD generale yüksek ilgi gösteriyor ve bunu gizlemiyorlar. General Kobani'nin 60 bin kişilik iyi eğitilmiş, yüksek teknolojik savaş silahları ile donatılmış ordusunu Suriye Ordusu'nun bir parçası haline getirmeyi planladıkları için mi “general yağlaması” yapmaktalar?

Başka ne olabilir?

Özel bir görev mi?

★★★

Economist Dergisi, “Esad rejiminin İdlib'de yeni bir askeri harekâta hazırlandığı, operasyon sonucu 1 milyon kişinin daha, on binlerce cihatçıyla birlikte Türkiye sınırına doğru yeni bir göç dalgası yaratabilir” diye yazdı.

Bu durumda.

Yara derinleşir.

Fetullah'ı vermedi.

Kobani'yi verir mi?