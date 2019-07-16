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RAHMİ TURAN
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RAHMİ TURAN

FETÖ’nün esrarı?

16 Temmuz 2019
Yazarlar

Dün 15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yılında aziz şehitlerimizle yiğit gazilerimizi şükranla anarken, hain darbecileri lanetledik!
Fakat… FETÖ olayına ilişkin sorular hâlâ kafaları kurcalıyor:
– Bu terör örgütünün siyasi ayağı 3 yıldan beri neden ortaya çıkartılmadı?
 FETÖ ile kol kola, yan yana, can cana olan bakanlar, milletvekilleri, partililer, bürokratlar şimdi sütten çıkmış ak kaşık mı oldular?
– FETÖ'cüleri generalliğe terfi ettirenler kimler?
 Hainler, Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı yaverliğine kadar sızmayı nasıl başardılar?
– “Canım hocam, sevgili hocam, artık yurda dön, gel bitsin bu hasret!” diye yalvararak okyanus ötesine ağlamaklı mesajlar yollayan siyasetçiler neden sorgulanmadı?
 Yüksek yargıya FETÖ'cü hâkim ve savcıları kimler soktu?
Sorulacak daha birçok soru var. Bunlar aydınlığa çıkartılmazsa FETÖ olayı hep karanlıkta kalır!

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