FETÖ’nün esrarı?

Dün 15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yılında aziz şehitlerimizle yiğit gazilerimizi şükranla anarken, hain darbecileri lanetledik!

Fakat… FETÖ olayına ilişkin sorular hâlâ kafaları kurcalıyor:

– Bu terör örgütünün siyasi ayağı 3 yıldan beri neden ortaya çıkartılmadı?

– FETÖ ile kol kola, yan yana, can cana olan bakanlar, milletvekilleri, partililer, bürokratlar şimdi sütten çıkmış ak kaşık mı oldular?

– FETÖ'cüleri generalliğe terfi ettirenler kimler?

– Hainler, Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı yaverliğine kadar sızmayı nasıl başardılar?

– “Canım hocam, sevgili hocam, artık yurda dön, gel bitsin bu hasret!” diye yalvararak okyanus ötesine ağlamaklı mesajlar yollayan siyasetçiler neden sorgulanmadı?

– Yüksek yargıya FETÖ'cü hâkim ve savcıları kimler soktu?

Sorulacak daha birçok soru var. Bunlar aydınlığa çıkartılmazsa FETÖ olayı hep karanlıkta kalır!