İsyan bayrağı!

Barolarda isyan var!

İstanbul, Ankara ve İzmir baroları başta olmak üzere, on binlerce avukatın kayıtlı olduğu Türkiye'nin en büyük baroları 2 Eylül'de yapılacak “Yeni Adli Yıl”ın açılış törenine katılmayı reddetti!

Törenin Cumhurbaşkanı'nın sarayında yapılmasına karşı çıkan Barolar “Yargı bağımsızlığının olmadığı ülkede Saray'ın çatısı altında yapılacak törene katılmak demokrasi ve hukuk anlayışımıza sığmaz” diyor.

Ancak, Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, durumu demokrasi ve hukuk anlayışına sığdırdığı için törene katılmayı kabul etti!

En son 2014 yılının eylül ayındaki Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü törenine katılan Feyzioğlu, yaptığı konuşma ile Erdoğan'ı çok kızdırmış ve o günden sonra boykota uğramıştı!

Feyzioğlu bu yıl Erdoğan'ın affına mazhar olmuş olacak ki, törende konuşturulacak.

Feyzioğlu'nun Saray'a biat eder gibi davranmasına tepki gösteren Barolar ona “Sen de mi Brütüs?” diyorlar.

Geçtiğimiz yıllarda Sağlık Bakanı ve Devlet Bakanı olarak önemli görevler yapan Rifat Serdaroğlu şimdi “Çoban Ateşi” adını verdiği siyasi bir hareketi partileştirme çalışmaları içinde.

Sanırım uzak olmayan bir tarihte Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partilerden sonra Serdaroğlu'nun partisi de devreye girecek.

Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun partileri AKP'nin benzeri olacak. Serdaroğlu'nun çalışmaları ise Atatürkçü çizgide, her yurtsever vatandaşa kucak açacak demokratik merkez partisi olmayı hedefliyor.

AKP iktidarına karşı sert eleştirileri nedeniyle hakkında çok sayıda dava açılan Rifat Serdaroğlu'nun zamanının bir bölümü mahkeme koridorlarında geçiyor.

Hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten ceza davaları açılan Rifat Serdaroğlu internetteki sütununda yılmadan, korkmadan sert eleştirilerine devam ediyor.

Hakkında hapis kararı da olan Serdaroğlu'nun yılmayan azmini ve yurt çapındaki çalışmalarını takdir etmemek mümkün değil…

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Rifat Serdaroğlu hep AKP ve liderini eleştirirken belki de ilk defa CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert bir biçimde yüklendi.

Onu kızdıran, CHP liderinin “Ülkede kriz varken seçim istemek doğru değil” şeklindeki sözleriydi.

Serdaroğlu haklı mı, değil mi?

Onun, Kılıçdaroğlu'na gönderdiği mesajı sizlerle paylaşmak istiyorum. Kim haklı, kim değil, kararı siz verin:

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“Sayın Kılıçdaroğlu,

17 yıl ülkeyi kim yönetti? AKP.

Krizi kim çıkarttı? AKP.

Kimden çözüm bekliyorsunuz? AKP'den.

Bozanın düzelttiği hiç görüldü mü?

Siz ne işe yararsınız?

Bozana ‘4 yıl daha boz' demeye mi?

Madem ‘AKP 4 yıl daha kalsın' diyorsunuz Adalet-Hak-Hukuk Yürüyüşü'nü neden yaptınız?

Cumhuriyet'in önemli kurumlarından biri olan CHP'yi ne hale getirdiğinizin farkında mısınız?

Türk Milleti böyle muhalefet partileri istemiyor!”

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Rifat Serdaroğlu'nun mesajı özetle böyle…

‘Çoban Ateşi' hareketinin Türk siyasetine dinamizm getireceğini ve insanlarımıza umut vereceğini belirten Serdaroğlu, partileşme çalışmalarının hızla devam ettiğini söylüyor.

Dost kazığı!

ABD dost mu, düşman mı?

Düşman değilse bile, dost hiç değil!

Yıllardır ona “Stratejik ortak” filan dedik, o da bize hep “Dost kazığı” attı.

Fakat sanıyorum bizimkiler artık gerçekleri görmeye başladılar. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçen gün söylediği sözler bunu gösteriyor. Şöyle dedi:

“Maalesef Münbiç'te oyalamaya gittiler, sözlerini tutmadılar! Fırat'ın doğusundaki bölge terör yuvası oldu. Bunları görüşürken ABD bu teröristlere silah yardımını devam ettiriyor. Geçenlerde tırlarca silah getirdiler! Artık samimi olmaları gerekiyor, Oyalama sürecinin Türkiye tarafından tolere edilmeyeceğini anlamaları gerekiyor.”

Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu yakınmaları, iktidarın uyanmaya başladığını gösteriyor!

TEBESSÜM

Temel neden ölür?

Fadime, sevgisini denemek için kocası Temel'e sorar:

“Aşkım, hayatım, seninle 30 yıldır evliyiz, ben ölürsem ne yaparsın?”

Temel hiç tereddüt etmeden karısına heyecanla cevap verir:

“Ben de ölürüm!”

Fadime merakla sorar:

“Ah aşkım, ciddi misin? Neden ölürsün?”

Temel cevap verir:

“Kalbim o kadar sevince dayanamaz, kalp krizi geçirip ölürüm!”

GÜNÜN SÖZÜ

Çevrelerini saran dalkavuklar, liderlerin sonlarını hazırlar!