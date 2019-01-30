Kılıçdaroğlu bu işi sevmez

Tunç Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilmesinden rahatsız olanlar, onun Seferihisar Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili değil de, babasının Sıkıyönetim Askeri Savcısı olmasından dolayı eleştiriyor. Bunu gündeme getiren de ağırlıklı olarak AKP'liler oluyor. CHP içinde de ne yazık ki Tunç Soyer'i bu yüzden eleştirenler de çıkıyor.

CHP aday belirlemekte çok zorlandığı gibi diğer siyasi partilere göre de geç de kaldı. Diğer siyasi partilerin adayları yol alırken, CHP'de aday gösterilmeyenlerin açıklamaları, istifaları ve yakınlarının partiden istifa ettirilmesi süreci yaşanıyor.

TOKYO DOĞUMLU

Baba Albay Nurettin Soyer'in, Sıkıyönetim Askeri Başsavcılığı görevinde bulunmasını suç gibi gösterenler var. Evet, sıkıyönetim mahkemelerinde binlerce kişi yargılandı, cezaevlerinde kötü koşullar vardı, işkence iddiaları hiç gündemden düşmezdi. Ama, 40 yıl önce yaşananlardan dolayı Tunç Soyer'i suçlamak da ne oluyor?

Meslektaşım Özay Şendir'in Viva Radyo'daki programına konuk olduğumda öğrendim. Söz, Tunç Soyer'den açılınca, Özay, “Örneğin İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ da, Japonya doğumlu. Babası ve annesi sürgüne gönderildiği için orada doğmuş” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, gazetelerin temsilcisi ve yazarlarıyla yaptığı kahvaltıya katıldım. Ümit Özdağ ile aynı masadaydık. “Ümit Bey, siz Japonya doğumlu musunuz?” dedim. Özdağ şunları söyledi: “Evet, Tokyo'da dünyaya geldim. Milli Birlik Komitesi Üyesi olan Babam Muzaffer Özdağ, 14 arkadaşıyla birlikte sürgüne gönderilmiş. Babamı da resmi sürgün olarak Japonya'ya göndermişler. Ben de, orada dünyaya gelmişim. Yani sürgündeyken doğmuşum.”

SOYER, ÖNCE HAKİMDİ

Bazıları, “Nurettin Soyer, 12 Eylül 1980 darbesiyle birlikte Askeri Savcı oldu” diyor. Önce belirtelim ki, Soyer, Sıkıyönetim 1 No.lu Askeri Mahkemesi'ne hakim olarak geldi. Mahkeme heyetinde Hamdi Sevinç, Ali Fahir Kayacan, Nurettin Soyer ve Necmettin Özkan bulunuyordu. Daha sonra Vural Özenirler, Üstün Günsan ve İlhami Uğuryılmaz geldi. Nurettin Soyer, 12 Eylül darbesi üzerine değil, 1980 yılının Mart ayında askeri savcılığa getirilmişti.

Adalet Partisi'nde de askeri savcılık, askeri hakimlik yapanlar arasından da milletvekili, bakan olanlar da çıktı. Tunç Soyer'i, babasının görevinden dolayı suçlamak da insafla bağdaşmaz.

AÇIKLAMA GEREKİR

“Çok seslilik” nedeniyle CHP'de aday belirleme de sancılı oldu. Daha o sancı da bitmiş değil. Muğla'nın Marmaris ilçesi Belediye Başkanı Ali Acar, aday gösterilmeme gerekçesini doğrudan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e bağladı. Oysa, Acar'ı aday göstermeyen, listeye almayan genel merkezdi. Ali Acar, şimdi DSP'den aday olmaya çalışıyor.

Daha ilk dönem başkanlık görevinde bulunan bazı başkanlar listeye konulmadı. Örneğin İzmir'in Karşıyaka ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, en çok projesi olan ve bunları uygulamaya koyan bir isimdi. Neden aday gösterilmediğini sorduğum Akpınar şunları söyledi:

“Önemli işler yaptık, zorlu bir 5 yıl geçirdik. Bu süreçte referandumlar, seçim üstüne seçimler yaşadık. Neden aday gösterilmediğimi ben de bilmiyorum. Nezaketen en azından neden aday gösterilmediğimi, eksikliğimizin ne olduğunun söylenmesini isterdim. İlk dönemini yaşayan bir belediye başkanının kusuru neydi bunu ortaya koymaları gerekirdi. Buna üzülüyorum. Bu durumu hak etmedim.”

KILIÇDAROĞLU KARIŞMAZ

Başkanlar şunu bilsin ki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiç sevmediği ve “Dünyanın en zor işi” dediği kurultay listesi, milletvekili, belediye başkanı listeleri hazırlamak. Bunu hep ağırlıklı olarak ilgili genel başkan yardımcısı yürütür. Açıkçası, son listelere de belli il ve ilçeler dışındakilerine pek karışmadı. Karışmış olsa, söz verdiği bazı isimler en azından MYK listesinde olurdu.

CHP'de gruplar oluşmuş ve kıran kırana adaylık mücadelesi yapılıyor. “Neden aday yapılmadığını” söylemek doğrusu kimsenin aklına bile gelmez. Borçsuz, kasası para dolu, adı bir şeye karışmamış, önemli işler yapmış Kadıköy Belediyle Başkanı Aykurt Nuhoğlu niçin aday gösterilmediyse, Hüseyin Mutlu Akpınar da ve bir çok başkan da yine aynı şekilde aday gösterilmedi.