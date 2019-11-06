Kalbiniz beyninizde olsun

Erdoğan, ABD'ye gitsin mi gitmesin mi?

Nur topu gibi yeni polemik konumuz oldu.

Oysa. Çok daha önemli sorunlarımız yok mu?

Teksas…

ABD'nin bölgeye ve nüfusa göre ikinci büyük eyaleti.

Dallas dizisinden bilirsiniz!

Teksas…

Komşu ülke Meksika ile sınır. Meksika Körfezi ile de kıyı şeridi var…

Anımsayınız: Donald Trump'ın bu sınıra duvar inşa etmek için istediği 5.7 milyar dolara Temsilciler Meclisi izin vermedi. Bunun üzerine Trump “bu mesele güvenlik sorunudur” diye Pentagon'dan 2.5 milyar dolar aldı. Konu yargıya taşındı; Anayasa Mahkemesi duvar inşasına “ülke güvenliği için gereklidir” yanıtı vererek Trump'ı onayladı…

Duvar inşası hızla yapılıyor. Çünkü: ABD'nin Teksas sorunu var!

Şöyle:

Teksas Kızılderililerin memleketi…

Teksas'a ilk girenler İspanyollar. Zaten adını onlar verdi. Halen eyaletin yüzde 30'u İspanyolca konuşuyor.

Sonra Fransızlar Teksas'ta koloni kurdu. (Ki Teksas, Fransa topraklarından yüzde 10 daha büyüktür.) Ardından Meksika, Teksas'ı topraklarına kattı.

En sonunda ABD, Meksika'yı savaşta yenerek Teksas'ı işgal etti.

Emperyalist işgaller sırasında Teksas, 1836-1845 yılları arasında bağımsız cumhuriyet oldu.

Fakat… Petrol, sığır, bizon, pamuk kaynağı Teksas'ın elden çıkmasına ABD rıza gösterir mi; tekrar üstüne kondu!

Aradan yıllar geçti…

SUÇLARI BÖLÜCÜLÜK

Richard Lance “Rick” McLaren (d. 1953)…

Teksas'ın bağımsızlığı için mücadeleye başladı.

13 Aralık 1995'te geçici hükümet kurarak “The Republic of Texas” (Teksas Cumhuriyeti) kuruluşunu ilan etti. Tarih bilinçli seçilmişti; Teksas bağımsızlığının ABD tarafından yok edilmesinin üzerinden tam 150 yıl geçmişti.

Sadece bağımsızlık ilan etmediler; ABD'den yüklüce tazminat da istediler.

Yalnız değillerdi. ABD'den ayrılıp “bağımsız devlet” olmayı destekleyen Teksaslılar vardı: Yüzde 34.

Çok geçmedi; iki yıl sonra…

ABD, 5 Kasım 1997'de “Rick” McLaren'e 99 yıl, yardımcısı Robert Otto'ya 50 yıl ceza verip hapse attı. Cezaevine konulmalarının sebebi şuydu:

Teksas Cumhuriyeti'ne destek veren bazı insanlar sudan gerekçeler ile tutuklanmaya başladı.

McLaren ve dört arkadaşı, hapisteki yoldaşlarının serbest bırakılması için Joe ve Margaret Ann Rowe'yi kaçırdı.

McLaren'in karısı Evelyn, eşi ve arkadaşlarını teslim olmaya ikna etti. Kimsenin burnu kanamadı.

Ancak… Grubun diğer iki üyesi Richard F. Keyes III ve Mike Matson kaçmayı başardı. Matson polis tarafından öldürüldü; Keyes teslim oldu; 90 yıla mahkum edildi.

Bu arada… Grubun, Başkan Clinton'a suikast yapmayı düşündüğü medyada yazıldı.

Birkaç ay sonra ABD yönetimi dedi ki:

– “Terörü doğmadan yok ettik!”

– “ABD'yi/yurdumuzu bölmelerine izin vermedik!”

KOLKOLA GİRSELER

Derdim:

– “Ey Amerika…” deyip sınırımızdaki terör devleti inşasına verdiği desteği hatırlatmak değil.

– “Her ülke sınır güvenliğiyle ilgili adımlar atıyor” demek değil…

– Terör karşılaştırması filan değil; adamlar bir kişiyi öldürmedi aldıkları cezalara bak!

Yazımın amacı şu:

Türk'ün Türk'e propagandasından vazgeçelim artık.

Batı medyası Türkiye'yi hedef mi yapıyor; çıkalım “dünya ringine” gerçekleri anlatalım. Keza onların neler yaptığını yüzlerine vuralım:

– “Sen Teksas'ın bağımsızlığına izin vermiyorsun; ‘teröre karşı acımasız olacağız' diyorsun ama bizim binlerce insanımızı katleden terör örgütüne silah yardımında bulunacaksın!”

Savunma yapmaktan vazgeçelim…

Batı kamuoyuna seslenelim…

Bu sebeple diyorum ki:

– Devlet, duygu ile değil akıl ile yönetilir. Ne dedi Napolyon, “Bir devlet adamının kalbi kafasında olmalıdır!”

Devlerin gururu nihai zaferle taçlanır, biçimsel günlük kabadayılıkla değil.

Keşke…

Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener kol kola girip ABD'ye gitse. Küresel medya önüne çıkıp terör devletinden, mültecilerden, sözde Ermeni soykırımından bahsetse…

Bunun yerine enerjimizi gereksiz konulara sarf etmiyor muyuz?

Trump, -Bayan Merkel dahil- kimlere kabalık yapmadı ki? Trump ciddiye alınır mı? Sadece ondan faydalanılır!

ABD'ye gidilir, haklılığımız dünyaya anlatılır.

Teksas konusunda ABD'de tek aykırı ses çıkıyor mu? Hayır.