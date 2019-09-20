24 saatin gizemi

Eğitimde, eşitlikle ilgili toplumsal bir ders yaşadık. Takvim, 10 Eylül saat 14.16'yı gösteriyordu. MEB, 26 hedefi olan Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'ni yayımladı. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği sisteme 26'ıncı sıradan ve ilk defa girdi. İstanbul Sözleşmesi'nin aktif hale gelmesi için, cinsiyet eşitliği önemliydi. Toplumsal bilinç düzeyi, eğitimle yükselecek ve Türkiye, hep zayıf aldığı cinsiyet eşitliğinde önemli bir eşikten bu eğitimle atlayacaktı.

LGBT'NİN ARKASINA SAKLANMAK

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersi kabul gördü. Kritik, 24 saatte böyle başladı. ‘Ahlaksızlık' diyen bazı kesimler, karalama kampanyasını başlattı. Yeni neslin, LGBT (Lezbiyen-Gay- Biseksüel -Transeksüel) olacağı fikri, korku iklimiyle beslendi. Konu, din-cinsellik gibi taraftar bulan kavramlara sıkıştırıldı. Çocuklarının, lezbiyen, gay olacağı sanrısına kapılan modernite de sessizliğiyle süreci destekledi.

MODERNİTE ÇOCUĞUNU SEÇTİ

Takvimler, 11 Eylül'ü gösteriyordu. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersi, artık eğitimin hedefleri arasında yoktu. Kuşaklararası iletişim, stresle baş etme, yıllardır süren cinsellik eğitimi hatta kişisel bakım dahil 25 hedef arasındaydı. Toplumun, en gerici-en ilerici diye tanımladığı iki uç kesim, kendi çocukları söz konusu olunca ortak hareketi seçti. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'nin eğitim hedeflerinden çıkarılmasına en güçlü itiraz, Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan'dan geldi. Yürütmenin durdurulması için Bakanlık aleyhine dava açıldı.

EN ESNEK SİVİL TOPLUM TANIMI

Eğitimde, aynı 24 saat içinde dikkatlerden kaçan çok önemli bir başka değişiklik daha oldu. Sivil toplumun, okullarda sosyal etkinlik yapmasının önü bir yönetmelikle açıldı. Okullara girebilecekleri gibi, öğrencileri de alıp okul dışına çıkarabileceklerdi. Yönetmelik, ‘Sivil Toplum' tanımında da ve verilecek eğitimde de bir sınır çizmedi. Okullarda, bazı dini vakıf, cemaat ve dernekler protokol yaparak girebilirken, artık kapılar ardına kadar açıldı. Danıştay'ın eğitimin bir tek MEB tarafından verileceği yönünde, dernekler aleyhine iptal kararları var.

ÇOCUĞUNUZDAN ÇOK GİDİN

Okula alınan bekçi-öğretmen bile güvenlik soruşturması geçiriyor. STK'lar ise güvenlik soruşturmalarının dışında. Cemaat-tarikat gibi yapılar öğrenciyi okuldan da çıkarabilekler. Tüm bunlar, herkesin LGBT'yi konuştuğu o 24 saatte oldu. Şimdi, çocukların zihnine sahip çıkma zamanı. ‘Çocuğunuzu, okula göndermeyin' demiyorum. Ancak, evinizin kapısını çalan kişinin, okula gönderdiğiniz çocuk olmadığını farkettiğinizde, geç kalmak istemiyorsanız, ‘Çocuğunuzdan daha çok

okula gitmelisiniz' diyebilirim.