Hortumcuya suçüstü!..

Hiç unutmuyorum 2005 yılı Eylül ayı başlarında bir gündü…

Arena ekibinden deneyimli soruşturmacı gazeteci Hatice Demircan, heyecanla odama gelip “Abi bomba gibi bir haber yakaladık!'' dedi.

Hatice, batık Egebank'ı hortumlamaktan yargılanan Murat Demirel'in TMSF'den sakladığı çok önemli belgelere ulaşmıştı. Demirel'in Bulgaristan'a kaçtığında kendisine verilmek üzere bir adamına teslim ettiği belgeler arasında neler yoktu ki?..

Kara para cenneti Cayman Adaları'nda açılmış gizli bir banka hesabının cüzdanı, kendisi ve eşi adına çıkarılmış Belize pasaportu ve yurtdışında kurduğu onlarca off shore şirketlere ait banka dekontları…

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Bunlar arasında en dikkat çekici olanı, balmumu mühürlü ve kurdelalı gizli banka hesabının cüzdanıydı…

Devletin varlığından haberdar olmadığı bu belgeleri, kurumlardan çok bize güvendikleri için Arena Programı ekibine getiren kişilerin tek istekleri, hesapta çok para bulunduğu takdirde, kendilerine maddi bir ödülün verilmesiydi. (Ancak sonradan TMSF sözünde durmadı)

Belgeleri de yanımıza alıp, doğruca TMSF'ye gittik. Sarı zarfı kameralar önünde açarak içindekileri tek tek yetkililere teslim ettik. Kurumun uzmanları hemen belgelerdeki şifreleri çözmeye başladılar…

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Aradan 6 ay bile geçmeden, TMSF'den müjdeli haber geldi. Hukuki takip sonucunda Cayman Adaları'ndaki hesapta milyonlarca dolar olduğu belirlenmiş, Londra'daki uluslararası mahkeme de, paranın dondurulmasına hükmetmişti.

Bir süre sonra aynı mahkemeden paranın Türkiye'ye iade edilmesi kararı çıktı… Bu arada TMSF, “hortumcularla yapılan mücadeleye verdiğim destek nedeniyle onur duyduğum bir teşekkür belgesi” verdi.

Haberimiz sonuç getirmiş, hortumcunun kaçırdığı ve devletin biz buluncaya kadar haberdar olmadığı 22 milyon doların ülkeye iadesini ve Hazine'ye gelir olarak kaydedilmesini sağlamıştık.

Bir haber ekibi için bundan daha büyük mutluluk olabilir miydi?..

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Bu, Egebank hortumcusu Murat Demirel'in devletten kaçırırken bize yakalandığı ilk parasal kaynak değildi. Operasyonun yapıldığı günlerde, televizyon tarihimizde bir ilke imza atmış ve Demirel'in çok sayıda otomobili, gözlerden uzak bir otoparkta sakladığını belirleyip, canlı yayında TMSF yetkililerine teslim etmiştik! Araçlar Egebank'ın hakim ortak olduğu “Otomobilcilik Ticaret Anonim A.Ş.”ye ait çıkmıştı.

Bu şirketin kuruluşunda yüzde 35'lik, el konulduğunda da yüzde 2,5 oranındaki ortağı kimdi biliyor musunuz?

Şimdi sıkı durun.

Burak Akbay'ın anasının ak sütü gibi helal paralarla sıfırdan kurup, bugün Türkiye'nin en çok okunan gazetesi haline getirdiği SÖZCÜ'ye kayyum atanması gerektiğini söyleyen ve SÖZCÜ yazarlarına günlerdir yalan, dolan ve iftiralarla saldıran tetikçilerin televizyon ve gazetelerinde yuvalandığı, halen 67 bin yurttaşımıza 400 milyon dolar (Yaklaşık 2 milyar TL) borcu bulunan, patronu Mücahit Ören'in de yargı kararı ile “nitelikli dolandırıcılık” hükmünü giydiği İhlas Holding!..

Burak Akbay hakkında MASAK raporunda hiçbir olumsuz tespit yok, ama İhlas Holding hakkında TMSF eski başkanının “hortumculuk” iddiası var.

Bu holdinge tüm birikimlerini kaptıran ve 19 yıl bekledikten sonra paralarını artık mezarda tahsil edebileceklerini düşünmeye başlayan İhlaszedeler'in sosyal medyadaki yürek paralayan yakarışlarını okuyun ve kayyumun nereye atanması gerektiğine vicdanınızın sesini dinleyerek siz karar verin.