THY’de eşi görülmedik ayrımcılık!..

“Trabzon'umuzun Maçka İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin alçakça saldırısında şehit olan, masumiyetin simgesi 15 yaşındaki Eren Bülbül kardeşimiz, ülkemizdeki hain terörün karanlık ve kirli yüzünü ortaya koyan en acı örneklerden biridir.

Türk Hava Yolları (THY), filosuna kattığı Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağına Eren Bülbül'den yola çıkarak ‘Maçka' adını vermiştir.

Bu Maçka uçağı ilk seferini önceki gün Trabzon'a gerçekleştirmiş ve ardından Eren Bülbül'ün mezarı başında da bir anma programı düzenlenmiştir.

Bu yaklaşımı alkışlıyoruz.

Ancak burada ağır bir ayrımcılık ve bir yanlış yapılmıştır.

Bu programa AKP'nin 4 Trabzon milletvekili davet edildiği halde ne Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Milletvekili olarak bana, ne de İYİ PARTİ Trabzon Milletvekili Sayın Hüseyin Örs'e bir davet yapılmamıştır.

Bu ayrımcılığı kınıyorum, ayıplıyorum.

Eren Bülbül, Türkiye'de barışın, teröre karşı mücadelenin, birlik ve beraberliğin, masumiyetin ortak simgesi olmuştur. Bu şehit hepimizin şehididir.

O hale bu ayrımcılığın sebebi nedir?

THY yetkililerini bu konuda açıklama yapmaya ve özür dilemeye çağırıyorum…”

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Sevgili okurlarım,

Buraya kadar okuduğunuz satırları, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı konuşmadan alıntıladım.

Kaya, bu konudaki sorularına devam etmeli.

Örneğin;

Binlerce kişinin çalıştığı THY'de, “Maçka” uçağının Trabzon'a yaptığı ilk uçuş ile şehit Eren Bülbül'ün mezarı başındaki anma törenini kime, kaç paraya organize ettirildiğini de Meclis gündemine taşımalı.

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Hazır bu konuya girmişken THY ve Anadolujet'te artık rutin hale gelen rötarların, bazı hatlarda biletleri satılmış sefer iptallerine kadar varan skandal aksamaların nedenlerini de sormalı. Rötar ve iptalleri gösteren son birkaç aylık dökümü, toplumun bilgi edinme hakkı adına talep etmeli.

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THY'nin hiç okunmamalarına rağmen bazı yandaş gazetecilere ait internet sitelerine ballı ödemeler yaptığı, yine seçilmiş yandaş gazetecilere bedava biletli, VIP hizmetli uçuşlar, karşılamalar ve ağarlamalar sağladığı iddialarıyla, Türkiye'nin en çok okunan gazetesi SÖZCÜ”nün ısrarla THY uçaklarına neden sokulmadığını Meclis'te konu yapmalı.

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Medyada İlker Aycı'nın THY Yönetim Kurulu Başkanı olduktan sonra şahsına yapılan doğum günü partisinin 100 bin TL'ye malolduğu ve masrafın THY kasasından karşılandığı öne sürülüyor. Milletvekili Kaya, İlker Aycı'ya ait başka lüks harcamalar varsa boyutlarını, buna karşılık THY'nin kâr-zarar rakamını açıklamaya davet etmeli…

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CHP Milletvekili Kaya, böylece hem THY'nin halkı bilgilendirmesini hem de medyada dillendirilen bu iddialar arasında gerçek dışı hususlar ve iftiralar varsa, onların da ortaya çıkmasını sağlamalı.

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“Milli Havayolu” olmak gibi eşsiz bir statüye sahip bulunan halka açık THY için “hesap vermek”, kaçınılmaz bir sorumluluk olmalı.