Apo'nun Akp'ye oy isteyen mektubunu bütün Türkiye'ye servis eden Anadolu Ajansı “milli”dir… Hdp belediyeleri teröristtir.

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Akp'ye oy isteyen Osman Öcalan'ı ekrana çıkaran Trt “milli”dir…

Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçime girmelerinde sakınca görülmeyen Hdp belediye başkanları seçimi kazanırlarsa teröristtir.

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Diyarbakır'ın yüzde 55 oy alan belediye başkanının görevden alınması, onun yerine bir tek oy bile almamış Etimesgut kaymakamının kayyum olarak atanması, bilahare, kayyum'un Diyarbakır belediye başkan adayı yapılması “milli duruş”tur…

Kayyum'un seçimi açık ara kaybetmesi, Diyarbakır'ın yüzde 63'le seçilen yeni belediye başkanının makam odasında video çektirmesi, sosyal medya hesabından şakır şakır yayınlaması, böylece, kayyum'un mütevazı makam odasını varaklı şatafatlı mobilyalarla saray odasına çevirdiğinin ortaya çıkması, makam odasına mermerden özel banyo yaptırdığının anlaşılması… Beka sorunudur.

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Makam odasına gelir gelmez, bismillah ilk iş, Atatürk'ün fotoğrafını indiren kayyum vali “milli”dir.

O makam odasına Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafını asan Hdp'li belediye başkanı teröristtir!

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Bizzat Akp genel başkan yardımcısı “Türk yoktur” dediğine göre, Ahmet Türk'ün yok sayılması tuhaf mıdır?

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Akp'ye oy toplamak için elektriği-suyu bile olmayan köylere kamyon kamyon avanta buzdolabı-çamaşır makinesi dağıtan, siyasi literatüre “seçmene buzdolabı rüşveti” olarak giren, Yüksek Seçim Kurulu'nun yasağına rağmen avanta dağıtmaya devam eden, hakkında savcılık soruşturması açılan, 7 ay 15 gün hapis cezası alan, kamu görevinden men cezası alan vali “milli”dir.

Tee 1973 yılından beri altı defa milletvekili seçilerek TBMM'de bulunan, iki defa belediye başkanı seçilen, yarım asırdır demokratik yollarla siyaset yapan Ahmet Türk, teröristtir.

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TC'yi kaldıran Akp valileri “milli”dir, Hdp belediyeleri teröristtir.

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Açılım sürecinde bile bile Pkk'ya gözyuman, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon taleplerine izin vermeyen Akp valileri “milli”dir, Hdp belediyeleri teröristtir.

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Fetocuları vali yaptılar.

Akp gazetecisi köşesinde açık açık yazdı, “ne istediniz de vermedik” dedi, “2004'ten önce kaç valiniz vardı, 2004'ten bu yana kaç valiniz oldu?” diye feto'ya sitem etti.

Ama, sadece Hdp belediyeleri terör örgütüyle bağlantılıdır.

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Pkk'yı tanık, TSK'yı sanık yapan, Pkk'nın sözde bayrağını suç olmaktan çıkaran, Şivan Perver'le düet yapan, üniformalı Pkk'lıları Habur'da davul zurnayla karşılatan, Pkk'yla masaya oturan, İmralı'yla Kandil'le pazarlık yapan, Kürdistan bayrağını başkent Ankara'nın göbeğine diktiren, şehit babasına hapis cezası verdirten, şehit anasını hapisle yargılatan Akp “milli”dir, Hdp belediyeleri teröristtir.

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Beş yıl önce, Siyasi Partiler Kanunu'na özel madde ilave ederek eşbaşkanlık sistemini meşru hale getiren Akp “milli”dir…

Eşbaşkanlık sistemi Kandil'in talimatı olduğu için, eşbaşkanlık sistemini uygulayan Hdp'li belediyeler teröristtir.

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“Kardeşim, madem terör örgütüyle bağlantısını tespit ettik, o halde neden Hdp'yi komple kapatmıyoruz?” diye soranlar teröristtir…

Çünkü, Hdp'nin kapatılması Akp'nin işine gelmez, Akp'nin işine gelirse terörist bile terörist değildir, bu yüzden sadece seçimi kazanan Hdp'liler teröristtir.

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Akp'nin belediyelere kayyum atayan Trabzonlu içişleri bakanı “milli”dir, ama, Chp'nin İstanbul belediyesini kazanan başkanı Trabzonluysa, pontusludur.

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Akp'ye karşı olan herkes gayrimillidir.

Suriyeliler kuvayi milliyedir.

Bu görüşe itiraz eden Türk vatandaşlarının yerine Suriyeliler kayyum olarak atanmalıdır.

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Not…Bu yazı, Yılmaz Özdil'in yerine kayyum olarak atanan valilik tarafından kaleme alınmıştır.