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Son dakika… AB Liderler Zirvesi’nin son taslağı ortaya çıktı: Yaptırım var uygulaması Mart’ta

Bugün öğleden sonra başlayacak ve Cuma günü devam edecek AB Liderler Zirvesi öncesinde hazırlanan taslak metinde yapılmış değişikliklerle güncel hali ortaya çıktı. Reuters'ın ulaştığı belgede Türkiye'ye yaptırım kararı çıkarken bunun uygulanmasının ise birkaç ay öteleneceği belirtildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:52, 10/12/2020
Haberler Dünya
Son dakika… AB Liderler Zirvesi’nin son taslağı ortaya çıktı: Yaptırım var uygulaması Mart’ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün, “Yaptırım bizi ırgalamaz” sözleri sonrasında bugün toplanacak AB Liderler Zirvesi’nin güncellenmiş taslak metnini Reuters haber ajansı paylaştı.

Yunanistan ve Rum Kesimi ile yaşadığı enerji anlaşmazlığı nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını ele alan Avrupa liderleri, zirvenin yeni taslak metnine göre kişilere yönelik yönelik yeni yaptırımlar üzerinde anlaşma sağlarken, yaptırımların devreye alınmasını Mart ayına öteleyecekler.

Zirvenin son taslak metnine göre, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, AB yetkililerinden “Türkiye’nin Akdeniz’in doğusundaki izinsiz sondaj faaliyetleri göz önüne alarak … listelere ekler yapmalarını” isteyecek.

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Avrupa Avrupa Birliği Cuma Cumhurbaşkanı Haber son dakika Türkiye Yunanistan
Yayınlanma Tarihi:13:47,