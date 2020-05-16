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ABD’den Dünya Sağlık Örgütü’ne Çin tarifesi! Yardımları kesmekten beter etti

ABD'den Dünya Sağlık Örgütü'ne aktarılan fonlarla ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Başkan Donald Trump'ın fonları tümden kesmek yerine, Çin'in ödeme yaptığı kadar pay ayıracağı öne sürüldü.

Sozcu.com.tr
09:13 -
Haberler Dünya
ABD’den Dünya Sağlık Örgütü’ne Çin tarifesi! Yardımları kesmekten beter etti

Corona virüsü salgınında hem vaka sayısı hem de can kaybında birinci sırada olan ABD’de, Dünya Sağlık Örgütü’yle (DSÖ) olan çekişme sürüyor.

Başta Başkan Donald Trump olmak üzere pek çok isim, Dünya Sağlık Örgütü’nü gerekli önlemleri almayıp uyarıları zamanında yapmadığı yönünde eleştiriyor. Çin’i de virüsü yaymakla suçlayan ABD Başkanı Donald Trump, nisan ayında yaptığı açıklamada ülkesinin DSÖ’ye yaptığı yardımları durduracağını söylemişti.

400 MİLYON DOLAR VERİYORDU

Halihazırda örgütün bir numaralı fonlayıcısı olan ABD, yıllık 400 milyon dolarlık bir katkıda bulunuyordu. Fonun kesilmesi tartışmaları dünya kamuoyunda da büyük tepki çekerken, çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

DSÖ Direktörü Ghebreyesus’un ABD’nin kararıyla ilgili iddiaya ne diyeceği merakla bekleniyor.

Fox News’un haberine göre Trump yönetimi yardımları kesmek yerine daha ironik bir yöntem seçti. ABD’nin okları sürekli olarak üzerine çevirdiği Çin kadar bir ödeme yapacağı iddia edildi.

BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURDU

ABD’nin yeni fon tutarı, daha önceki ödemesinin 10’da 1’ine denk gelen 40 milyon dolar civarı bir rakama olarak dikkat çekiyor.

Trump’ın bu hamlesi, hem DSÖ’ye hem de Çin’e mesaj vererek bir taşla iki kuş vurma yolunu seçtiği şeklinde yorumlandı.

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Son güncelleme: 09:27 16.05.2020
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