Akdeniz’de can pazarı! Bebeğini kaybeden annenin feryadı yürekleri dağladı

İtalya açıklarında yine can pazarı yaşandı. Akdeniz'de düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot, İtalya'nın Lampedusa adası yakınlarında battı.

Aralarında bir bebeğin de olduğu 6 kişi yaşamını yitirdi. İspanya merkezli sivil toplum kuruluşu Open Arms'ın paylaştığı görüntülerde, 6 aylık bebeği Joseph'i kaybeden annenin okyanusu inleten feryatları saniye saniye görüntülendi.

“ÇARESİZCE BAĞIRIYOR”

Open Arms tarafından paylaşımda, “Dün yaşadığımız olayın yıkıcı sesini dinleyin. Bir anne, kaosun ortasında 6 aylık bebeğini ararken çaresizce bağırıyor. Bebeği denizden çıkardık, geri döndü. Ama saatler sonra küçük bedeni direnmedi” ifadeleri kullanıldı.

BİR FACİA DA LİBYA’DA YAŞANDI: EN AZ 74 ÖLÜ

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Ajansı’ndan yapılan açıklamada, Libya açıklarında mültecileri taşıyan bir gemide arıza çıktıktan sonra batması sonucu en az 74 mülteci boğularak yaşamını yitirdi.

Gemide, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 120 kişinin olduğu ifade edildi. Libya Sahil Güvenliği ve sivil balıkçıların 31 kişiyi kurtardıkları bildirildi.

BM’nin paylaştığı verilere göre 2004 yılından beri Avrupa’ya gitmeye çalışan 20 binden fazla mülteci, Akdeniz’de yaşamını yitirdi. DHA