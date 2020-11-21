Alman başhekim corona hastalarını ‘ölüm iğnesiyle’ öldürdü! Mahkemede nedenini açıkladı

Ölümlerin 13 ve 17 Kasım'da gerçekleştiği, başhekimin ise “Hastaların acısını dindirmek istedim” dediği belirtildi.

İki hastanın durumunun ağır olduğu ve doktorun her ikisinin yakınlarına, ölüm iğnesi yapmadan önce “Hastanızla vedalaşın” dediği ortaya çıktı.

Essen Savcılığı olayla ilgili harekete geçerken hastane de soruşturma başlattı. Cinayet soruşturması başlatan polisin kayıtlarında “Doktor, iki hastaya hayatlarının son döneminde kasıtlı ve yasa dışı olarak ölüme neden olan ilaç verdi” diye yazılırken hastane de kıdemli başhekimle ilgili soruşturmayı doğruladı.

Hastaneden yapılan açıklamada, “Her iki vakada da doktorun, ölüme yaklaşan iki hastaya ölümü hızlandırmak için ilaç verdiğine ilişkin şüpheler var” denildi.

MAHKEMEDE NEDENİNİ ANLATTI

Essen Hastanesi’nde Almanya ve çevre ülkelerden gelen ağır corona hastalarının tedavisi yapılıyor. Çarşamba günü gözaltına alınan ve bir gün sonra duruşmaya çıkarılan doktor tutuklanırken hasta ve yakınlarının daha fazla acı çekmemesi için bunu yaptığını söylediği aktarıldı.