Almanya’dan kritik Türkiye açıklaması

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya’nın AB Dönem Başkanlığı'nda Türkiye’nin AB sürecini ilerletmek istediklerini ancak bunun için Ankara’nın “siyasi irade” göstermesi ve bazı “yapıcı adımlar” atması gerektiğini söyledi.

Maas, Berlin’de Yabancı Gazeteciler Cemiyeti (VAP) üyeleriyle video konferans aracılığıyla bir araya geldi, Almanya’nın AB Dönem Başkanlığı önceliklerini değerlendirdi.

Perşembe günü Berlin’de Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini hatırlatan Maas, “Türk mevkidaşım Berlin’de olacak, pek çok konuyu konuşma fırsatımız olacak kendisini dönem başkanlığımız için öngördüklerimiz hakkında bilgilendireceğim” ifadelerini kullandı.

DW Türkçe’nin Türkiye ile ilişkiler, AB müzakerelerinin geleceği hakkındaki sorusunu yanıtlayan Maas, ilişkilerde pozitif gelişmeler için, Ankara’dan demokrasi alanında ve dış politika konularında beklentileri bulunduğuna işaret etti.

“AB Dönem Başkanlığınız sırasında zorlu gündem maddeleriniz arasında Türkiye ile ilişkiler de yer alıyor. Neden, Türkiye’nin AB müzakerelerinde 23’üncü ve 24’üncü müzakere fasıllarını açarak, eleştirmek yerine somut olarak Türkiye ile hukuk devleti, basın özgürlüğü, demokrasi ve yargı bağımsızlığı için masaya oturmuyorsunuz?” şeklindeki soruyu Maas, “Gündemimi sadece zorlu konular oluşturuyor ve evet Türkiye de bunlar arasında yer alıyor” sözleriyle yanıtlamaya başladı.

“ÇAVUŞOĞLU’NA SON HAFTALARDA SÖYLEDİM”

Son dönemde, Türkiye ile diyalogun kopmaması için AB’de ağırlıklarını koyduklarına vurgu yapan Maas, “Ama bu, Türkiye iç siyasetindeki gidişat, hukuk devleti, basın özgürlüğü, düşünce özgürlüğü gibi konularda yaşanan gelişmelerden ötürü olağanüstü zor olmaya başladı” dedi.

Türkiye ile göç konusunda işbirliğinin yanısıra yeni alanları da ekleyerek diyologu geliştirmek istediklerini, bunun AB’nin de çıkarına olduğunu vurgulayan Maas, “Ama bunun için Türkiye’den bazı olumlu sinyallerin gelmesi gerekiyor. Bunu Türk mevkidaşıma da son haftalarda bir çok kez söyledim” dedi.

“İLERLEME OLMAYACAKTIR”

“Libya konusunda bir değişiklik olmaması, Kıbrıs ve Girit açıklarında sondaj faaliyetlerinin sürmesi halinde, Türkiye ile diyalogda da ilerleme olmayacaktır” görüşünü dile getiren Maas, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Libya’da yaşanmakta olan gelişmelerin yanı sıra Türkiye’nin Kıbrıs yakınlarında yaptığı sondaj faaliyetleri de sorun yaşamamıza yol açıyor. Şimdi de Girit açıklarında sondaj yapılmasından söz ediliyor. Bu, AB üyesi Yunanistan ve Kıbrıs’ın Türkiye ile ikili gerilimler yaşamasına, AB ile Türkiye arasında diyalogun da ancak sınırlı olabilmesine yol açıyor. Biz bu diyaloğu istiyoruz ve Türkiye’ye AB’nin ne sunabileceğini de görüşebilmek istiyoruz. Ama bunun bile AB içerisinde mümkün olabilmesi için Türkiye’nin dış ve güvenlik politikalarına ilişkin iyi niyet iradesini görmememiz gerekiyor. Aksi takdirde Türkiye ile esasa ilişkin diyalog çabamızda, AB üyesi ülkelerin çok fazla itirazlarıyla karşı karşıya kalacağız… Türkiye’ye mülteci mutabakatı dışında ne sunabileceğimizi de görüşmek istiyoruz. Ama Türkiye’nin adım atmaması halinde bu mümkün olmayacak. Ve ne yazık ki bu son haftalarda ve aylarda hiç bir şekilde söz konusu olmadı.”