Avrupa Birliği’nde de gündem Türkiye’ye yaptırım

Reuters haber ajansı, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları’nın bugün Türkiye’ye yaptırım için zemin arayacağını yazdı. Ajans, Perşembe günü AB Liderler Zirvesi öncesinde dışişleri bakanlarının Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hamleleri dolayısıyla yaptırım uygulanıp uygulanmaması için koşulları değerlendireceğini yazarken, “Dışişleri bakanları Pazartesi günü gerçekleşecek toplantıda karar almayacak, bunu Perşembe günü düzenlenecek AB Liderler Zirvesi’ne bırakacak” ifadesini kullandı.

Ekim ayında AB üyesi ülkelerin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hareketlerini durdurması gerektiğini hatırlatan Reuters, Libya, Suriye ve Rusya gibi konular dolayısıyla AB’nin duruşunun sertleştiğini aktardı.

“DEĞİŞİM HİÇBİR ZAMAN GELMEDİ”

Reuters’a konuşan üst düzey bir AB yetkilisi, “Durumun Ekim ayından daha kötü olduğuna itiraz edecek bir AB hükümeti olduğunu düşünmüyorum. Durumun değişmesi için talepte bulunduk fakat bu hiçbir zaman gerçekleşmedi” dedi.

AB dönem başkanlığını yapan Almanya bir süredir Ankara ile Atina arasında uzlaşma çağrısında bulunurken taraflar buna sıcak yaklaşmıyordu.

Zirvedeki hazırlıklar ile ilgili yakından bilgi sahibi olan bir AB diplomatı, “Oruç Reis’in Ekim ayındaki zirveden hemen sonra denize açılması Türkiye ve Yunanistan’ın barışması için çok çaba sarf eden üye ülkeler tarafından hoş karşılanmadı. Almanların bile bir sınırı vardır” ifadesini kullandı.

“YAPTIRIMLAR MASADA”

Reuters haberde, “Fransa ve Avrupa Parlamentosu, bir NATO müttefiki ve AB adayı olan Türkiye’nin cezalandırılmasını söylerken Türkiye de olası bir yaptırımın yapıcı olmayacağını söylüyor. AB Parlamentosu, 26 Kasım’da yaptırım çağrısı yaptı fakat Oruç Reis’in limana dönmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diyalog açıklamaları AB’yi sakinleştirdi” ifadesini kullandı.

Ajansa konuşan bir AB diplomatı, “Yaptırımlar masada fakat bunlar otomatik olmuyor” dedi.