Azerbaycan’da vaka sayısı yükseliyor!

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 105 kişide daha corona virüsü tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, 19 kişinin iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

Tedavi altına alınan hastalardan 33'ünün durumunun ağır olduğu, diğer kişilerin ise sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 822'ye yükselirken, corona virüsü tespit edilen 8 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan'da 4 binin üzerinde kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 50 binden fazla kişiye corona virüsü testi yapıldı. (İHA)

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